L’histoire de "LîBalouche", le hanneton, en wallon, surnom des habitants de Ham, remonte à 20 ans. Et on peut dire que l’insecte local a eu la vie dure.Inaugurée le 8 août 2022, cette statue en bronze, conçue et réalisée par Jules Luyten, un professeur d’art, avait été placée rue Albert. Mais en 2010, elle avait été vandalisée et donc retirée pour que son auteur puisse la réparer et la conserver chez lui. Elle avait fait son retour seulement en 2020, moyennant la protection d’une cage de verre épais de 6mm.Le dispositif n’aura pas empêché d’autres dégradations.