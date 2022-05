Les faits se passent dans le quartier du Bocage où sont implantées des habitations gérées par la société de logements sociaux "La Joie du Foyer".

Pour une raison qui n’a pas encore été clairement définie, une altercation éclate entre un occupant des lieux, un jeune homme âgé de 17 ans, et un habitant de Grand-Leez (Gembloux), chef de famille.

Le mineur n’hésitera pas à porter un violent coup de marteau sur la tête de son opposant. La victime a dû être prise en charge par les services d’urgence et est d’ailleurs toujours hospitalisée. Les séquelles risquent d’être lourdes, on évoque un séjour de longue durée aux soins intensifs mais aussi une hémiplégie.

L’auteur du coup n’a pas attendu son reste avant de disparaître, samedi en début de nuit.Pas de traces de lui dimanche mais lundi, en fin de journée, le jeune homme s’est présenté spontanément au commissariat, accompagné de son père.

Suite à cette audition, le parquet a également été avisé des faits.Il a été décidé de priver le jeune homme de liberté.Il devait être placé en IPPJ(institution publique de protection de la jeunesse).

Le juge de la jeunesse avant le juge d’instruction?

Ce mardi, le jeune Eghezéen a été présenté au juge de la jeunesse qui a dû prendre une décision importante. Le parquet a en effet requis son dessaisissement.

Vu son âge (il aura dix-huit ans dans quelques mois), la gravité des faits et les contours de sa personnalité déjà trop bien connue par les autorités judiciaires et policières, le magistrat de la jeunesse pourrait en effet passer la main à un juge d’instruction "classique". Le mineur serait alors considéré comme pénalement responsable.

La procédure judiciaire pourrait alors prendre une autre tournure avec la possibilité de le placer sous mandat d’arrêt et une comparution devant la chambre du conseil, dans les cinq jours, pour prolonger ou non cette détention d’un mois.

Le jeune Eghezéen pourrait ainsi devoir répondre de ses actes devant la Justice des majeurs. Et l’enjeu est capital quand on sait qu’à ce stade de la procédure, c’est une qualification de tentative de meurtre qui est retenue par le parquet.Pas exactement la même chose qu’un vol de paquets de chips ou un tapage nocturne.

Un père, deux fils de 14 et 17 ans…Une seule famille parvient ainsi à créer un climat de terreur dans le quartier du Bocage mais aussi à travers toute l’entité d’Eghezée. "Même face à la police, le gamin de 14 ans n’hésite pas à menacer les gens de mort" , dénonce un local. "On dissuade même les enfants et jeunes ados de rouler à vélo dans ce coin-là."

On évoque aussi des suspicions de vols commis lors de différentes festivités à Eghezée.On fait état de nombreux faits de tapage, d’altercations, de menaces verbales.Vendredi dernier encore, le même clan serait à l’origine d’une bagarre qui a éclaté dans l’un des bistrots du coin.La veille d’un violent coup de marteau aux conséquences qui pourraient s’avérer très lourdes.Pour la victime comme pour l’auteur.