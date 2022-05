Ciney | Carnet de dessin, Rubik’s cube, peluches… Ces objets emportés par des enfants ukrainiens sur la route de l’exil

David (14 ans), Timothy (13 ans), Daniel (12 ans) et Anna (10 ans), eux, ont décidé d’emporter des jeux dans leur petit sac à dos. Ils sont partis via un train surpeuplé, au départ de Dnipro en Ukraine et sont arrivés à Ciney le 8 mars.

Aujourd’hui, ils vivent dans une maison reculée près du Domaine de Chevetogne, avec leurs deux parents, Vitaliy et Olga. Les objets qu’ils ont pris ont une valeur sentimentale forte et sont un petit résumé de leur vie d’avant la guerre en Ukraine, résumé grossier de leurs passions et talents cachés. Portrait de cette formidable fratrie.