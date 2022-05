Beauraing | Deux obus et des munitions trouvées à Vonêche: une journée de chantier plombée

Alors que l’on procédait à l’excavation de terres pour placer la citerne, une découverte inattendue a été réalisée en début de matinée. Des munitions et un obus ont été mis au jour. Ceux-ci étaient enfouis à plusieurs dizaines de centimètres.

"Au départ, on pensait qu’il était question de quelques cartouches. On les a ramassées et placées dans un seau pensant que ça suffirait et que les travaux allaient pouvoir se poursuivre" , indique Sophie Massart, la propriétaire des lieux. Mais contrairement à l’idée de départ, il s’est avéré que le sol regorgeait de bien d’autres munitions. Vu la situation, le chantier a été arrêté.

Un appel a été lancé vers les autorités communales et la police. Le bourgmestre Marc Lejeune s’est rendu sur les lieux afin de prendre la mesure de ce qui se passait. Autour du jardin, on trouve différentes habitations. Le verdict est vite tombé: un appel au service de déminage a été effectué.

Des munitions allemandes

Le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) est entré en action en après-midi. Celui-ci a finalement extrait deux obus et des munitions d’origine allemande datant de la Première Guerre mondiale. Rouillées, les munitions étaient encore en état de faire des dégâts. Certains éléments laissent à penser que les cartouches étaient assemblées lorsqu’elles ont été stockées sous terre. Afin d’être démoli, le tout a été emporté par le service de déminage de Héverlée. Pour ces professionnels, l’opération était considérée comme routinière et répondant à la procédure en place.

Découverte rare

Trouver des éléments datant de périodes de conflit est une chose assez rare en terre beaurinoise. Il y a plusieurs mois, des munitions avaient bien été mises au jour dans les environs du village de Gozin. Là encore appel avait été fait aux services compétents Il s’est avéré que le dépôt était de petite ampleur contrairement à Vonêche, l’envergure découverte a suscité des craintes dès les premiers instants.

Une question

Que faisaient ces munitions à cet endroit? La question se pose. Le mystère reste entier. Tout ce que l’on sait, c’est que le jardin où la découverte a eu lieu faisait partie d’un ensemble qui autrefois hébergeait un hôtel. Des photos d’époque montrent que l’endroit a été fréquenté par des soldats allemands…

En attendant, les habitants ont été secoués. "On ne se rend pas tout de suite compte du danger qu’il peut y avoir" , livre Sophie Massart, en espérant que le chantier de rénovation et d’installation du gaz ne va pas être trop longtemps arrêté. Ici, on espère que les découvertes ne seront pas trop nombreuses.