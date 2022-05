Un rallye cyclo-pédestre pour découvrir l'entité d'Yvoir

Le syndicat d’initiative d’Yvoir a tenu son assemblée générale annuelle. Le président Julien Rosière a épinglé quelques grands moments: les spectacles de la caravane des artistes (Suarez, Alec Mansion et Winter Woods), la ronde de la Cervoise à Evrehailles, l’exposition Dial’eauGue , des peintres Michel Mineur et Jean-Luc Pierret, mais aussi le parcours de sapins illustrés et la découverte de l’Alsace.