Pour cause de crise sanitaire, la tradition a été solidement bousculée cette année, et l’activité reportée au mois de mai. Pas de vœux dans le discours de la première citoyenne Hélène Lebrun, donc. Celle-ci a charpenté son discours autour de six points qui touchent la vie communale. La bourgmestre est aussi revenue sur la crise sanitaire et les différents moments difficiles vécus avec un message positif. Reprenant notamment du Shakespeare, elle a indiqué : "Nos doutes sont des traîtres qui nous font perdre, par peur de les entreprendre, les combats que nous pourrions mener." Regardant vers demain et les autres moments qui suivront, elle a indiqué: "Après la résilience, c’est le temps de la relance."

Trois membres partis à la retraite ont eu droit aux honneurs de la Commune, via sa bourgmestre: Marie-Hélène d’Orchymont, Jacques Lebrun et André Cugnon.

Marie-Hélène d’Orchymont est entrée à la Commune le 1er décembre 2012 en tant qu’accueillante d’enfants. Elle a travaillé au sein de plusieurs implantations. C’est à la petite école villageoise d’Hulsonniaux qu’elle a terminé sa carrière. Partout où elle est passée, elle s’est investie dans les projets et missions "avec professionnalisme, qualité et sourire."

Les deux autres ont une très longue histoire avec Houyet. Jacques Lebrun est entré à la commune de Houyet le 1er mars 1978 et André Cugnon le 1er décembre 1979. Le premier s’est notamment occupé de la réalisation des revues communales. À son actif: 117 numéros.

Plutôt discret, le second était imbattable pour s’occuper des dossiers d’envergure "et attirer la bonne humeur" . L’un comme l’autre ont connu 5 bourgmestres et 8 conseils communaux.

Le départ à la pension ne signifie nullement la fin de l’engagement des uns et des autres en faveur de Houyet, ont-ils promis.