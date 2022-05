Portes ouvertes les 4 et 5 juin

La localisation au fin fond des chemins démembrés de Champion ne confère pas une visibilité optimale à l’ONG Hôpital Sans Frontière (HSP). Les riverains directs ne savent ainsi pas toujours ce qu’il se trame dans les hangars situés derrière le cimetière militaire. Pas une fin en soi pour ces bénévoles dévoués à la cause humanitaire. Néanmoins, HSF invitera les curieux à découvrir ses infrastructures et son travail quotidien à l’occasion d’un week-end portes ouvertes qui se déroulera les 4 et 5 juin prochains. B.L.