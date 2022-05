Namur: Accueil d'Ukrainiens à la maison. Et puis quoi?

Fin de colocation difficile

Un exemple parmi d’autres de dysfonctionnements. Une famille namuroise accueille depuis début mars une maman ukrainienne et ses deux filles, une enfant et une adulte de 22 ans. La cohabitation devrait toucher à sa fin, car les Ukrainiennes doivent libérer la chambre d’amis pour la fille et le beau-fils de la famille namuroise.

Après un mois de longues tractations avec le CPAS et des contacts privilégiés dans le tissu associatif, le couple de Namurois est parvenu à dégoter un appartement de deux chambres. Le loyer est de 600 euros avec un paiement géré par le CPAS. Soit, tout finit bien. Ou presque. "Les Ukrainiennes ont refusé car elles ne veulent pas payer le loyer et signer un bail d’un an. Alors qu’elles reçoivent 2400 euros mensuels du RIS , souligne l’hébergeur, encore sidéré, elles veulent une autre famille d’accueil, soit un hébergement gratuit, ou rester chez nous jusque fin août. "

Le couple a donc imposé un ultimatum pour mettre fin à la colocation, devenue invivable. Au 31 mai, elles quittent les lieux. Deux voies de sortie, l’Ukraine ou l’appartement susmentionné. "Elles ont choisi l’Ukraine, mais qui sait si elles partiront?"

Selon Ivanna, la majorité des 30 réfugiés qu’elle fréquente ne contracte pas de bail locatif. "Les hôtes sont voués à eux-mêmes. Surtout à Namur où il n’y a pas de visite à domicile d’assistants sociaux, d’aide alimentaire, de tickets de bus. Ils sont aux abonnés absents" tance Ivanna. Une situation namuroise qui s’explique simplement. Namur a accueilli plus de réfugiés que les autres communes wallonnes. Les services sociaux sont donc débordés, par leur gauche, avec le centre d’accueil Tabora et par leur droite, avec une offre de logements chez le particulier de plus en plus rare.

Tabora, un outil énergivore

Le centre d’accueil transitoire pour réfugiés ukrainiens de Tabora est une initiative communale namuroise et le seul atout du genre en Wallonie. Fedasil y place donc des situations difficiles, voire impossibles à héberger chez des particuliers: des familles (très) nombreuses, des personnes porteuses de handicap, etc. "Cela montre la limite de la solution de l’hébergement en famille. Pour Namur, sa politique volontariste d’accueil et sa force de proposition sont aussi son challenge. Car trouver des lieux plus stables pour ces situations à Tabora est un enjeu en soi" selon Philippe Noël, président du CPAS de Namur. Le centre transitoire de Tabora, dont la fermeture est programmée à la mi-juin, puise dans les ressources humaines de la commune avec 20 équivalents temps plein, dont des assistants sociaux.

Où sont la Région et la FWB?

La Ville de Namur est donc sous pression, avec l’impératif de trouver un logement avant mi-juin pour 40 réfugiés à Tabora et pour d’autres dans des familles à bout.

Et ce, dans une situation où la commune, premier contact, doit pallier le silence gênant de la Région et la Fédération Wallonie-Bruxelles, pourtant chargées par le Fédéral de trouver des solutions structurelles d’hébergement. "Nous n’avons pas d’indications claires sur les perspectives futures" reconnaît Philippe Noël.

Il y a 15 jours, les bourgmestres des communes namuroises ont mandaté le gouverneur Denis Mathen pour obtenir une réponse rapide et appropriée du Fédéral sur la gestion future de l’accueil des réfugiés.

"Pour nous l’échéance de fin juin est critique. Les gens, pour des raisons financières, de vacances ou de cohabitation, ne vont plus continuer à accueillir comme c’est le cas depuis deux mois. L’élan de solidarité a été incroyable à Namur, mais il faut être vigilant à ne pas trop tirer sur un fil qui risque de lâcher. On n’abandonnera pas, mais c’est le moment de passer la main à d’autres, avec des solutions pérennes" insiste le président du CPAS.

Des recherches ont lieu sur plusieurs sites dans la province namuroise, tels que des internats, des centres de séjour, des structures touristiques, etc. Mais rien n’a été annoncé. Seulement, cette annonce ne peut plus tarder. Pour soulager les hébergeurs, les hébergés et les communes, à bout de souffle.

Pour communiquer avec les services communaux: solidarite.ukraine@ville.namur.be et le groupe Facebook Solidarité Ukraine-Namur Groupe d’échanges.