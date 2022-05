La PJ aura quitté Dinant pour Namur le 30 juin

La pilule est passée, nous explique Olivier Demortier, délégué permanent "police" de la CGSP. Même si elle est un peu dure à avaler, selon le représentant du syndicat socialiste. Il en a référé à la base, aux péjistes basés à Dinant en l’occurrence, ces derniers seraient selon ses dires "résignés". Même s’il y a toujours un préavis de grève jusqu’au 31 mai, il y a peu de chances (ou de risques, selon le point de vue) qu’il soit activé. En résumé, la messe est dite.

Notre interlocuteur syndical l’explique, aucune des revendications mises sur la table pour encadrer socialement ce transfert n’a eu d’échodu côté de celle que l’on appelle dans le jargon policier "l’autorité". La CGSP "admi" réclamait davantage que des mesures d’accompagnement selon elle obsolètes, car imaginées en 2014, bien avant la crise actuelle. Il était question de frais de déplacements à 0,37 euro du km, de transport d’entreprise organisé depuis Dinant, de recours au télétravail ou encore d’un abonnement TEC permanent. Tout cela avait été compilé dans un tract de la CGSP.

«L’efficacité est sacrifiée»

"On n’a rien obtenu" , raconte le syndicaliste. Rien à part "des réponses lacunaires à nos questions, et aucune garantie pour le personnel" . Mais le regroupement n’en est pas moins acté. Sauf qu’aux dernières nouvelles, un syndicat vient de déposer un préavis de grève pour une opération de regroupement similaire en Flandre et que du coup, ici, on espère récupérer une marge de négociation. Mais bon…

Direction à présent des locaux namurois où des travaux ont certes été réalisés, consent Olivier Demortier, "mais on ne peut pas pousser les murs" .Et de considérer que la police judiciaire fédérale, globalement, est moins bien lotie que beaucoup de zones de police locales, qui bénéficient de commissariats modernes et bien équipés, avec une organisation parfois meilleure, sinon souvent: "Au niveau fédéral, ce n’est jamais la faute à personne, on nous dit que les décisions viennent de Bruxelles et voilà. Au niveau efficacité, c’est le citoyen qui est perdant.L’efficacité est sacrifiée pour des raisons économiques. Tout va aussi se complexifier pour l’appui aux zones de police" .

Commentaires émis sous forme de baroud d’honneur, car c’est fait. Tandis qu’à Dinant, ce sont deux sites qui vont se vider: celui proche du palais de justice et le site "Meuse" (ancienne gendarmerie). Une page d’histoire policière refermée, celle de la PJ devenue ensuite PJF.