Baromètre cyclable à Gembloux: «Il y a une marge de progression»

"Ça montre qu’on ne s’en sort pas si mal par rapport à d’autres , commente Michaël Pluijgers, co-responsable du Gracq Gembloux, qui vient de se livrer à une analyse fine des réponses apportées par les 142 Gembloutois ayant participé à l’enquête. Mais qu’il y a quand même une belle marge de progression. Il faut se rappeler qu’on a des années de retard par rapport à d’autres régions…" Les chiffres en témoignent: seuls 16% des Gembloutois trouvent bonnes ou très bonnes leurs conditions de circulation à vélo, et 32% acceptables.

N4 et N29

Pour la majeure partie, les répondants considèrent les nationales traversant le territoire, singulièrement la N4 et la N29, comme étant les endroits les plus dangereux. "C’est intéressant de remarquer que les personnes qui ne pratiquent pas le vélo et qui ont répondu à l’enquête les voient comme un frein. C’est typiquement le problème de la fracture urbaine. Ils n’osent pas les traverser et vont donc restreindre leur usage du vélo. Aujourd’hui, revoir ces voiries régionales afin de permettre d’y circuler est une priorité" , estime l’association. Cette priorité vaut tout autant pour les cyclistes plus aguerris. " Disposer de voies rapides, les plus droites possibles, en bon état et sécurisées, ça représente une belle opportunité. Et on le constate, quand un aménagement est réalisé, les cyclistes apparaissent. […] À Gembloux, la densité de population est importante. On pourrait drainer une masse critique." Le Gracq n’a d’ailleurs pas attendu son baromètre pour réclamer des aménagements. L’année dernière, plusieurs unités locales ont même plaidé pour un corridor vélo entre Namur et Wavre. Elles réitéreront.

Concrétiser rapidement

Pour l’heure, la Région a bien annoncé de futurs aménagements sur le territoire gembloutois. "On sait que des études de faisabilité sont en cours, car il faudra nécessairement prendre de la place sur la voirie. Mais nous voudrions que ça avance vite. La vision régionale actuelle est favorable aux modes actifs. Nous espérons des concrétisations avant la fin de la législature. La Wallonie a toujours un train de retard."