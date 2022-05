Sept couples d'Éghezée à l'honneur

Parmi ceux-ci, deux ont célébré leurs noces de diamant. Il s’agit des époux Minette-Guilmot et Maistriaux-Choel.

C’est à l’adolescence, lors d’une fête de village, que Fernand Minette et Josée Guilmot se sont rencontrés. Ils se sont mariés le 14 avril 1962 à Vyle-et-Tharoul.

Mariés le 28 avril 1962, à Le Mesnil, Jacques Maistriaux et Francine Choel se sont rencontrés, quant à eux, dans le cadre de leur travail. Trois filles sont nées de leur union. Le couple a, aujourd’hui, huit petits-enfants et deux arrière-petites-filles.

Parents de deux enfants et grands-parents à trois reprises, Alphonse Cabron et Sophie Prévot se sont rencontrés alors qu’ils se rendaient respectivement sur leur lieu de travail. Tous deux ont convolé en justes noces, à Perwez, le 29 janvier 1972.

C’est en 1971, à Mélin, que Francis Staes a rencontré Anne-Marie Lacroix qui est devenue son épouse le 4 mars 1972. Le couple a un fils et trois petits-enfants.

Amis de longue date, Jacques Hosselet et Michèle Doucet ont fini par se dire "oui" pour la vie le 12 février 1972. De leur union sont nés six enfants qui leur ont donné, à leur tour, huit petits-enfants.

C’est à l’athénée royal de Saint-Servais que Charles Thiry et Louise Dalcq se sont rencontrés en 1969. Tous deux se sont mariés le 31 mars 1972 et ont eu une fille qui a fait d’eux les heureux grands-parents de deux petites-filles. Derniers à fêter leurs noces d’or, Pierre Moller et Ginette Avelange ont échangé leurs consentements le 5 février 1972.

Comme le veut la coutume, les jubilaires ont été fleuris et ont reçu un message de félicitations du Palais royal.