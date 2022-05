Rochefort: à quand le contournement ?

Petit rappel. Il y a six ans, la Commune de Rochefort a adopté le Plan intercommunal de Mobilité du Pays de Famenne, de Rendeux et d’Erezée. Ce plan d’actions proposait une série de mesures pour Rochefort. Une étude complémentaire a été confiée au bureau d’études Agora qui avait été choisi pour la question de la mobilité à Rochefort, notamment la circulation et le stationnement au centre-ville et à Han-sur-Lesse. Fin février, Agora a présenté des résultats. Ainsi, le bureau d’études estimait indispensable un contournement de la ville et, corolairement, un sens unique rue de Behogne et avenue d’Alost. Ce qui avait fait dire à la bourgmestre: difficile de désengorger Rochefort sans un contournement.

La réalisation du rond-point à cinq branches, il faut le rappeler, a concrétisé la phase 1 des trois phases prévues. La phase 2 serait l’aménagement d’un autre rond-point au croisement de l’avenue d’Alost et de la rue de Forest.

Que dit alors la motion?

À propos de ce contournement, la bourgmestre constate que les communes de Ciney, Dinant, Beauraing et Marche, des communes de même taille, avaient les mêmes problèmes et les ont résolus. C’est donc un appel au SPW.

Des aménagements ont permis des aménagements des centres-villes plus conviviaux, plus apaisés, attirant à nouveau des habitants dans les étages au-dessus des commerces. Le trafic important au centre-ville: voitures et une moyenne de 500 semi-remorques et camions avec remorques par jour, constitue un danger potentiel pour les nombreux piétons et les centaines d’élèves qui fréquentent les écoles de la ville et des nuisances sonores et olfactives pour les riverains et les nombreux consommateurs attablés aux terrasses de l’horeca.

Autre constat: les usagers qui empruntent les voiries communales d’évitement du centre-ville et les encombrent sont un autre problème car ces voiries sont inadaptées pour accueillir du trafic de transit et, en outre, elles bordent des écoles et commerces. Et donc, les vocations touristique et commerciale des voiries en centre-ville sont altérées par ce trafic important de transit. Qui rend aussi impossible l’aménagement des voies lentes, cyclistes et piétons se rendant à l’école ou dans les commerces.

La mise à sens unique des rues de Behogne et place Albert Ier, sans contournement de la ville, reporterait l’autre sens de circulation dans les rues communales des Tanneries, d’Alost et de Forest. Une solution inacceptable.

En conséquence, la motion demande au ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures des Infrastructures, Philippe Henry (Écolo) et au gouvernement d’inscrire dans leurs programmes d’investissements routiers 2023-2024 la réalisation de la 2eet dernière phase d’évitement du centre-ville de Rochefort telle qu’étudiée par le SPW.

La localisation de la future académie de foot

Autre point important du conseil communal de Rochefort: l’interpellation du collège par un représentant du quartier de Suzin où un projet existe d’aménager une académie de football et de tennis/padel.

Ses arguments: "Nous en avons déjà assez avec les bruits du zoning voisin et voilà qu’on va nous imposer de subir d’autres bruits, ceux d’une infrastructure footballistique avec une tribune d’une capacité de 1500 personnes. Avec un parking pour 80 voitures, ce qui est peu. On va donc devoir accueillir les véhicules en surnombre. Le projet comporte deux terrains en attendant sans doute d’en accueillir d’autres. Il faut aussi compter trois entraînements par semaine, un match, un dimanche sur deux, des tournois, etc...Sans compter le bruit des haut-parleurs, la musique, etc...Nous ne sommes pas opposés, mais la ville a d’autres terrains, le long de la route de Dinant, par exemple ".