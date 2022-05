Namur: des kits de premiers soins vers l’Ukraine

Un premier lot avait déjà été envoyé en Ukraine le mois dernier. "Les malles, quant à elles, comprennent tout ce qu’il faut pour réaliser des opérations , ajoute notre interlocutrice. Nous avons également profité de l’occasion pour acheminer des denrées alimentaires non périssables, des vêtements et des produits d’hygiène, avec l’aide de la Province." Et Laura Pierre de préciser que ce type d’aide a pour objectif de répondre à l’urgence et constitue une infime partie des services proposés par l’ONG, au quotidien. "C’est plutôt exceptionnel. Nous avons déjà effectué ce genre d’action pour le Népal, par exemple. Notre mission principale est de récupérer le matériel qui est inutilisé par les hôpitaux et de l’envoyer en Afrique, en Asie, etc."

Cette fois, ce sont des produits neufs qui ont fait le voyage à l’Est. Heureusement, l’ONG Hôpital Sans Frontière a pu compter sur un partenaire de choix pour pourvoir au financement: le Rotary Belux. L’association, vu ses multiples ramifications internationales, œuvre également au suivi des colis humanitaires sur place. "C’est un vrai réseau qui nous permet d’être sûrs de la bonne réception et de l’utilisation de ce qui est envoyé ", explique la cheffe de projet pour HSF, qui a déjà eu la confirmation que les quinze sacs envoyés en avril sont arrivés à bon port. Il en sera donc certainement de même pour la toute dernière livraison en date.

Portes ouvertes à Champion en juin

La localisation au fin fond des chemins démembrés de Champion ne confère pas une visibilité optimale à l’ONG Hôpital Sans Frontière (HSP). Les riverains directs ne savent ainsi pas toujours ce qu’il se trame dans les hangars situés derrière le cimetière militaire. Pas une fin en soi pour ces bénévoles dévoués à la cause humanitaire. Néanmoins, HSF invitera les curieux à découvrir ses infrastructures et son travail quotidien à l’occasion d’un week-end portes ouvertes qui se déroulera les 4 et 5 juin prochains. B.L.