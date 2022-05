Le 12octobre 2018, vers cinq heures du matin, ça chahute pas mal. Iona vient de se faire mettre à la porte de l’appartement de son copain et elle tambourine à sa porte pour rentrer.Tout cela fait du raffut et deux des autres locataires sortent de leur sommeil et de leur habitation.La suite est moins limpide.

Myriam, l’une des voisines, explique qu’Iona lui a balancé directement un pot de géraniums au visage.Plus grave, la jeune femme aurait tenté de faire basculer son aînée par-dessus la rambarde.Tout cela à violents coups de pied. " La barrière fait 1,64 mètre de haut. Et ma cliente aurait cherché à faire passer la victime par-dessus rien qu’avec des coups de pied.A moins de s’appeler Bruce Lee, je ne vois pas comment cela pourrait être possible", s’étonne MeCédric Bernès.

Deux bouteilles de whisky sifflées à quatre

Le parquet retient cependant la tentative de meurtre, rappelant notamment qu’Iona a souvent varié dans les versions qu’elle a données aux policiers puis au juge d’instruction. "Elle était ivre et en colère quand les faits se sont passés.La victime, elle, venait de se réveiller", épingle encore la représentante du ministère public qui requiert une peine de trois ans de prison.

Du côté de la défense, on estime que le dossier repose sur des éléments "lacunaires". MeBernès reconnaît que les déclarations de sa cliente ont varié mais seulement sur son état d’imprégnation alcoolique au moment des faits.On parle quand même de deux bouteilles de whisky, minimum, sifflées à quatre. Devant le juge d’instruction, la jeune femme a tenté de minimiser cette consommation.

Mais le défenseur épingle aussi quelques incohérences dans les dépositions de Myriam, la victime, et quelques interventions plutôt étonnantes. "Quand on lui demande si elle a porté des coups, elle répond: Non et je le regrette, je me sentirais bien mieux…"

Le conseil de la défense dit également avoir du mal à percevoir l’intention de tuer, dans le chef d’Iona, cette nerveuse nuit d’octobre 2018. L’affaire est nébuleuse.Mais le président Thomas Henrion devra y voir clair avant de prononcer son jugement, le 20juin prochain.