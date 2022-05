Dinant: une épidémie de démissions chez les directeurs généraux

Parallèlement au lancement d’une procédure pour nommer une nouvelle ou un nouveau DG, dans l’urgence, c’est le chargé de communication Bertrand Detal qui est "monté" en tant que directeur général faisant fonction, avec la possibilité pour lui de participer au concours pour désigner à titre définitif un fonctionnaire en chef.

Mais voilà, lui aussi a "craqué". Lors de la récente réunion du conseil communal, on l’a appris sous forme de communication: le "faisant fonction" ne souhaite plus faire fonction. C’est donc un juriste de l’administration qui prend le relais, alors que la procédure de recrutement continue. Les premières épreuves devraient se tenir à la fin de ce mois, pour une nomination aux environs du mois de septembre.

Incident à huis clos

Une démission, un "suppléant" qui jette l’éponge: cela ressemble à une épidémie au sommet de l’administration communale. L’incident le plus récent confirme un sacré malaise. Car c’est bien un incident qui a poussé Bertrand Detal à renoncer.

Il s’est produit quelques jours avant le conseil communal, lors d’une réunion entre les membres du collège, le directeur général faisant fonction (c’était encore lui) et la directrice financière. Il s’agissait de discuter de modifications budgétaires.Ça a tourné au vinaigre, nous dit-on de plusieurs et bonnes sources. La directrice financière, pas contente du tout du ton employé par le bourgmestre pour s’adresser à elle, a claqué la porte et s’en est retournée dans son bureau. Dans la foulée de cette réunion, Bertrand Detal, lui aussi, était très découragé par cette "ambiance", il en a tiré les conclusions. Ce jour-là, une goutte a fait déborder un vase déjà rempli à ras bord depuis un moment.

Quelle est cette "ambiance"? On n’était évidemment pas à cette réunion à huis clos. Mais il ne faut pas gratter beaucoup à l’hôtel de ville, où les murs sont "en carton" pour qu’on nous la décrive: des fonctionnaires se font aboyer dessus car les dossiers n’avancent pas assez vite au goût de ceux qui haussent le ton, quand on ne les accuse pas tout simplement de "sabotage".

Le bourgmestre Thierry Bodlet n’a pas un caractère facile, ce n’est pas le premier incident. Voilà comment un directeur général faisant fonction ne fait plus fonction, se trouvant dans un état proche du burn-out.

"Le contexte n’est pas simple" nous souffle une source interne. Cela ressemble à un euphémisme. Un membre du collège nous lâche quant à lui: "Il faut que Thierry Bodlet se calme" .