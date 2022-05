La participation policière dans cette opération n’est pas fortuite: dans le Plan zonal de sécurité, le chef de corps a retenu parmi ses grandes priorités la problématique de l’environnement. L’objectif stratégique a ainsi été défini: améliorer la qualité de vie des citoyens en luttant contre les incivilités et les nuisances environnementales et plus précisément diminuer le nombre d’abandons de déchets, les feux de déchets et la divagation d’animaux.

Indiquons également que la présence policière pourrait déboucher sur d’éventuelles ouvertures d’enquêtes en vue d’identifier des auteurs de dépôts sauvages.