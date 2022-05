Raoul François fait citoyen d’honneur de la Ville de Gembloux

«J’en ai été un jeune témoin»

Peu le savent, mais cette dernière est un temps fort de la campagne de mai 40. Suite à l’invasion de la Belgique par l’Allemagne le 10 mai, les Alliés déclenchent la manœuvre Dyle, avec l’ambition de former une ligne de défense qui freinera l’armée allemande. La 1erarmée française, comptant notamment en son sein des divisions de l’armée française d’Afrique, et plus particulièrement du Maroc, d’Algérie et de Tunisie, se positionne entre Namur et Wavre, au long de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Namur. Le 14 mai, les affrontements s’engagent à Gembloux. Jamais auparavant, une manœuvre défensive d’arrêt des blindés n’a été tentée. Mais au terme de 72 heures de combats, le succès tactique est au rendez-vous. Le haut commandement français ordonne finalement un dérochage tactique pour éviter l’encerclement, mais de précieuses heures viennent d’être gagnées pour préparer et exécuter le rembarquement de centaines de milliers d’hommes qui aura lieu quelques jours plus tard à Dunkerque.

Approchant les 90 ans, le colonel honoraire Raoul François a consacré une part importante de sa vie à cette bataille. "J’en ai été un jeune témoin , glisse-t-il. Le 13 mai 1940, Gamelin avait décidé que tous les villages situés à 5 kilomètres de part et d’autre de la ligne de résistance devaient être évacués. Mais mon grand-père était souffrant, nous avons reçu l’autorisation de rester. Nous étions confinés dans des caves…" , poursuit celui qui évoque un souvenir indélébile. Plusieurs années plus tard, alors officier de réserve, le Gembloutois doit réaliser un travail pour devenir officier supérieur. Il le consacre à la manœuvre de la Dyle. "Ça donnera lieu à l’édition du livre Gloire et sacrifice, un ouvrage basé sur le recueil de plus de 250 témoignages" , souligne le colonel honoraire. Respectés, les travaux de recherche menée par Raoul François lui vaudront d’ailleurs, en 2018, d’être élevé au rang de Chevalier de la Légion d’honneur.

Faire connaître la vérité historique

À l’heure de recevoir le titre de citoyen d’honneur, celui qui assure la présidence du comité franco-belge depuis le décès d’Alfred Jaspart se dit reconnaissant et tient humblement "à associer toutes les personnes qui m’ont aidé durant ces nombreuses années où j’ai tenté de faire connaître la vérité historique sur le passé oublié des événements de mai 1940 dans la région." Une œuvre qui, il le concède n’est pas terminée. "Il continue à y avoir de manière malencontreuse des tas de désinformations qui reviennent au jour au sens du dénigrement de ce succès militaire. Une erreur persistante consistant à dire qu’il y a eu 2500 morts, par exemple. Ce genre de confusion peut mener à des tensions…"

Aujourd’hui encore, animé par l’indéfectible volonté de transmettre aux générations futures, le colonel honoraire estime qu’il y a un enseignement moral à tirer de la bataille de Gembloux. "La Liberté n’est jamais définitivement acquise, il faut toujours être prêt à la défendre quand elle est menacée, et à la reconquérir quand on l’a perdue, ce qui se passe aujourd’hui en Ukraine nous le démontre encore."