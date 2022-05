Namur: Le quartier Novia sera livré en 2023

Dans le détail, la brasserie, la halle maraîchère, la bibliothèque communale et le parc public devraient être livrés vers avril. En ce qui concerne les 135 appartements prévus, ceux-ci seront achevés entre juin et septembre 2023. En outre, précisons que Novia comptera également des espaces de bureaux et 400 places de parking en sous-sol (dont 260 publiques) gérées par Interparking. Si le projet fait la part belle à la mixité de fonctions, celui-ci mêlera également aux éléments modernes d’autres plus anciens, en intégrant le mur d’enceinte qui sera reconstruit et l’ancien corps de garde dont les façades seront restaurées. Il abritera le Musée africain.

©EdA - Florent Marot

Pour faire court, le projet Novia est colossal avec des enjeux organisationnels énormes. Lors du pic d’activité sur le site, on ne comptera pas moins de 200 ouvriers simultanément. Jusqu’ici les phases successives se sont déroulées sans accrocs, comme en témoigne Nicolas Jeanmart, gestionnaire de chantier chez Thomas & Piron. "La première étape a consisté à dévier l’égout vers le futur parc , commence-t-il. Ensuite, nous avons installé un rideau de pieux pour rendre étanche le bâtiment avant d‘entamer le terrassement tout en évacuant l’eau. Ça a été la principale difficulté, car nous avons creusé jusqu’à 15 mètres de profondeur.On se retrouve alors à 3 mètres de la Meuse." Au total, 65000 m3de terres ont été excavés.

©EdA - Florent Marot

Hausse des coûts et disponibilité

Aujourd’hui, si l’agenda du chantier n’est pas menacé, force est de constater que le contexte actuel est pesant. Comme pour tous les autres acteurs du secteur de la construction, la disponibilité des matériaux est au cœur de toutes les préoccupations. "En ce qui concerne le gros œuvre, nous ne devrions pas connaître de coup de frein. Nous avons du travail assuré jusqu’au mois de septembre" , précise Nicolas Jeanmart. La parade? Acheter les matières premières dès qu’elles sont disponibles afin d’en fixer le prix et les stocker, quitte à les utiliser plusieurs semaines ou mois plus tard.Pour les travaux de parachèvement, la question de la disponibilité pourrait être plus aiguë. Mais elle s’appréciera dans plusieurs mois, à la lumière d’une tout autre réalité.

©EdA - Florent Marot

L’autre préoccupation majeure concerne la hausse des coûts de matériaux de construction. À titre d’exemple, à lui seul le prix de l’acier a triplé depuis le début des travaux. Pour autant, toutes les majorations ne peuvent être répercutées. Encore moins sur le prix des appartements pour lesquels la Ville a toujours souhaité offrir la primeur aux primo acquéreurs. À ce titre, un mécanisme de majoration du prix d’achat d’un bien pour les personnes déjà propriétaires avait été validé par le conseil communal namurois.

©EdA - Florent Marot

Finalement, la plus grande inconnue reste peut-être la rentabilité du projet. Mais même si Thomas & Piron ne devait pas dégager de bénéfice, Novia sera assurément une belle carte de visite pour l’entreprise.