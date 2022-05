Si ces deux praticiennes ont fait de la périnatalité leur spécialité, leur centre qualifié d'"holistique" a pour but d'accompagner toute personne, quel que soit son âge et ses besoins (désir d'enfant, grossesse, parentalité, ménopause, etc.), sur toutes ses dimensions: physiques, émotionnelles, psychologiques, énergétiques.

" Avec Alicia, on travaillait dans une unité mère-enfant à Namur, qui a fermé ses portes. On a donc créé notre propre centre, afin de répondre à une demande toujours plus croissante, surtout après la période Covid ", explique Jennifer.

Aujourd'hui, les deux jeunes femmes sont les heureuses propriétaires d'une maison réaménagée et décorée avec goût, accueillant différentes activités collectives: Pilates, yoga, groupes de parole, etc.

Les rendez-vous individuels se déroulent, quant à eux, dans plusieurs pièces adaptées aux différentes pratiques (psychologie, kinésiologie, massage, réflexologie plantaire, etc.)

Le centre se dote également d'une piscine et d'un grand jardin, où l'on retrouve une étonnante bulle baptisée "Sphère Harmony".

Créé par Audrey Legrand, ce petit cocon de bien-être propose des séances individuelles de relaxation, à travers des vidéos et de la musique méditative. L'objectif? " Réinstaller l'harmonie à l'intérieur de soi et de ses centres énergétiques, pendant 21 minutes ."

Un concept qui a déjà fait ses preuves à Bruxelles et à Waterloo.

La "Sphère Harmony" a fait partie des activités proposées par le centre dans le cadre du "parcours bien-être" (lire ci-dessous), avec en prime, un programme en ligne de trois minutes pendant 21 jours, qui permettait de poursuivre l'expérience, notamment à travers des exercices de respiration.