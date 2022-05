Une nouvelle conseillère Écolo au CPAS

Les dépenses énergétiques représentent 2,5% du budget et celles de transfert, au CPAS, aux zones de police et de secours se chiffrent à 2652773 €. L’évolution de la dette passe à 68 € par habitant au lieu de 71.

Si on enregistre une augmentation du fonds des communes, on constate une diminution de l’Impôt des personnes physiques et du précompte immobilier, de quelque 3%

Des investissements ont été réalisés pour 1720000 €.

Marc Pierson, pour le groupe ALN, n’a pas de remarques à formuler sur les comptes. Il rejoint l’analyse de la directrice financière sur les augmentations des dépenses de personnel et de fonctionnement et craint pour l’avenir. "Il faudra également tenir compte de l’inflation ", poursuit-il.

Caroline Étienne fait remarquer que la Région a l’impression que tout va bien, mais il n’en est rien et il va y avoir une interpellation prochaine au parlement wallon, à ce sujet. Autre remarque de la directrice financière, elle attend toujours les versements pour l’IPP alors qu’elle n’a reçu que 40000 € au précompte immobilier.

Des augmentations

Après modification, le boni, à l’ordinaire, est de quelque 381000 €. Marc Pierson annonce l’opposition de son groupe à cette modification, présentée par l’échevin Pol-Bernard Lesuisse. Il rend la majorité attentive à la charge d’emprunt qui va devoir être prise en compte pour les trois gros projets, de l’aménagement du centre du village de Crupet, de la Zone d’aménagement communal concerté (ZACC) et de l’atelier communal.

L’échevin explique qu’il a fallu tenir compte de l’augmentation du coût de l’énergie et des différentes indexations de salaire du personnel. 300000 € ont été versés au fonds de réserve.

À l’extraordinaire, de nouveaux investissements apparaissent pour un montant de 706780 €.

Au CPAS, le nombre de revenus d’intégration passe de 26 à 37 et 270 personnes ont reçu une intervention du CPAS, au lieu de 251. Les dépenses augmentent de 3,68%. Comme pour le compte communal, on enregistre une augmentation des dépenses de personnel et de fonctionnement.

La dotation communale provisoire pour la zone de secours NAGE s’élève à 130198 €.

À la suite de la démission du conseiller du CPAS Nicolas Goffinet, il sera remplacé par Magali Tolende, du groupe Écolo. Elle a 37 ans et travaille au service mobilité du Service public de Wallonie.

L’échevine Sylviane Quevrain a présenté l’intervention communale dans les frais d’hébergement des associations et clubs de l’entité qui s’élèverait à plus de 30000 €

Le Vicigal, on avance

Le cahier des charges de travaux relatif au ViciGal a été modifié. Le budget total pour Assesse s’élèvera à 1.413.319€, financés par différents subsides. Marc Pierson souhaiterait avoir le plan de la réalisation future des travaux. Des entretiens de voiries sont estimés à 225502 €.

Nouvel horaire au service population

À la suite d’une enquête à laquelle 275 citoyens ont participé, un nouvel horaire du service population-état civil va être mis en place, pour une période d’essai de trois mois, à partir du 1er septembre. Le service sera ouvert le premier samedi du mois uniquement. Pas de changement les mardi, mercredi, jeudi, et vendredi. Fermeture le lundi matin, mais ouverture l’après-midi jusqu’à 19h.

La sécurité doit être une priorité

On a beaucoup parlé de sécurité routière, d’abord par le rapport présenté par Roger Frippiat, président de la commission consultative communale de la sécurité routière, ensuite par des questions du conseiller ALN Gilles Graindorge. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans une prochaine édition.