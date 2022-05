Somme-Leuze: un premier week-end culturel varié

La volonté de l’échevine Jessica Carpentier était de pouvoir réunir en un seul endroit des productions artistiques des 6-12 ans participant aux ateliers de la main libre, les lundis et mercredis et celles des adultes. La tribu des artistes, de Jocelyne Boudart, l’atelier photos d’Éric Bomal, de Noiseux, le théâtre des enfants, l’atelier Impro, etc. Comme on le voit, la petite commune rurale se veut aussi culturelle et elle vient de le manifester. Sous forme d’une exposition accueillante et d’une activité théâtrale par les enfants et d’Impro, par un groupe de jeunes et d’adultes (de 14 à 60 ans.)

Le spectacle des enfants produit avec eux par Roulotte verte et Cie a remporté un franc succès devant un public assez nombreux. Roulotte Verte et Cie est une compagnie de théâtre action avec une double spécificité: du théâtre nomade qui se promène de village en village, avec des roulottes et des chevaux et des ateliers de création collective avec des jeunes. Ce qu’ils ont bien réussi avec six jeunes Somme-leuzois: Eva Wilkin, Lea Lambert, Dany Luigi, Amandine Modave, Zoé Nadin, et Enzo Cauchie. Théâtre action n’est pas un vain mot. Bravo à Maxime Lorquet et Stephan Bastin, les deux animateurs.

Pour l’Impro, émanation de la Compagnie Buissonnière, ce fut aussi remarquable. Les dix jouteurs coachés par Cedric Depauw: Jean-Luc et Sylvain Dehon, Aurélien Tistaert, Elea Piraux, Éric Cornet, Christian Michel, Veronique Mouvet, Julien Soubry, Véronique de Halleux et Maud Toussaint, s’en sont bien tirés en l’espace de 2 ou 3 minutes. Avec des thèmes tels que "crash dans la jungle", "chez l’esthéticienne", "attentat terroriste" et même "érotisme chez les légumes". On en redemande.