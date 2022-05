Celle-ci est ouverte au public jusqu’au 22 mai, le week-end, de 14h à 20h et en semaine, de 18h à 21h. C’est une exposition de synthèse, d’œuvres réalisées depuis les débuts de ce graphiste gradué, diplômé de l’École de Recherche graphique (ERG), une école supérieure des arts, de Bruxelles. Un artiste appartenant aussi à la grande maison qu’est L’Avenir. Raphaël y travaille à la maison mère, à Bouge. Au service prépresse.

Animalier, portraitiste et paysagiste

L’artiste a aussi profité des conseils d’une autre artiste, d’origine hastiéroise, celle-là, devenue dinantaise et professeure aux antennes dinantaise et cinacienne de l’académie des Beaux-Arts de Namur, Laurence Burvenich. Une dame très sympathique que Raphaël ne cesse de vanter.

Dans son exposition domiciliaire, Raphaël Somme expose des peintures et des sculptures. En réalité, ce n’est pas sa première exposition. Il y a quelques années, en juillet 2011, il avait exposé des peintures à même le mur d’une rue du village. Et c’était déjà très beau.

Chez lui, on peut voir des sculptures sur de grosses pièces de bois ou sur des branches dont il a fait sortir de mignons villages de montagne ou de Provence juchés sur un pic. Une sculpture en carton également très expressive, d’un renard. Cet animal est le centre de quelques peintures qu’habituellement Raphaël réalise avec huile et brou de noix. L’artiste offre trois sortes de sujets qui en font un animalier, un portraitiste et un paysagiste.

Dans cette dernière forme de peintures (sur panneau) celles qui représentent le château-ferme de Falaën, sur deux faces distinctes, sont évidemment très appréciées.

Les visages réalistes de vieillards attirent aussi, tellement ils sont "vrais". Étonnantes également, les fourmis géantes qui attaquent une usine. L’expo vaut assurément le détour.