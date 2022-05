Il nie avoir participé à un passage à tabac

À l’origine de ce passage à tabac prémédité: une mère qui voulait venger sa fille, victime selon elle d’une injustice de la part d’Andy. La mère avait rassemblé plusieurs amis autour d’elle et l’objectif était de faire venir Andy dans le garage de son habitation pour le tabasser. Dans un premier temps, on a reproché à Alessandro d’avoir couru après la victime et d’avoir porté des coups. Faux, selon son avocat, arguant que le jeune homme "était au mauvais endroit au mauvais moment" . sans savoir qu’un piège allait être imaginé.

Parti les mains dans les poches

À la relecture du dossier, la substitute du procureur du Roi confirme qu’aucun élément ne prouverait cela. Néanmoins, le prévenu n’était pas là fortuitement et a échafaudé le plan avec les autres, selon elle. "Tout le monde réfléchit au sms qui va être envoyé à la victime pour la faire venir dans ce guet-apens. Chacun y va de son grain de sel et il ne s’est pas désolidarisé du groupe, relève-t-elle. Il savait le sort qui était réservé à la victime et n’a jamais appelé les secours alors qu’Andy se faisait rouer de coups. Il est parti les mains dans les poches sans porter assistance." Elle considère donc que ni l’acquittement ni la suspension simple du prononcé sollicités par l’avocat de la défense ne sont adéquats. Elle requiert une peine de travail qui ne se situe pas en dessous de 100 heures. Le jugement sera connu le 17 juin.