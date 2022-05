Festival NA ! Frica à Namur, la fusion au cœur des arts

Du 3 au 5 juin, le Delta, le CAV&MA et NA ! (pôle musical de Namur) lancent la première édition de NA ! Frica dans les bâtiments du Delta et du Grand Manège. Objectif : « Être un terrain de diffusion des croisements artistiques afin que la cohésion sociale puisse s’épanouir au-delà des préjugés historiques ». Au menu de ces trois jours, trois thématiques : « autour d’Ishango », « sons et paroles d’Afrique » et « rumba ». Entre cinéma, conférence, ateliers et artisanat : l’occasion aussi de fusionner les sons et la danse. Au fil des années, la rue Rogier s’est imposée comme le Matonge namurois. Bien avant de s’installer dans ce quartier, l’équipe du Grand Manège n’a pas voulu s’installer sans associer les gens du quartier à leur quotidien. Dès 2020, il était déjà prévu qu’une première édition d’un festival centré sur l’Afrique prenne ses marques. C’était sans compter sur une pandémie qui s’est avérée plus tenace que prévue.