Namur | Wako s’offre une nouvelle usine pour tripler la production

Ce vendredi, dynamisée par cette croissance, Wako a inauguré son nouveau site de production sur le zoning de Suarlée. Celui-ci comprend 6000 mdédiés à l’assemblage de châssis et de portes et 500 mabritant des surfaces de bureaux. Avec cet investissement de plus de 10 millions d’euros, l’entreprise, dont le chiffre d’affaires flirte avec les 35 millions d’euros, entend se redéployer stratégiquement.

Redéploiement

"Jusqu’ici, nous avions deux sites de productions , commence Patrick de Briey, l’un des directeurs de Wako. L’un à Gembloux, s’occupant de la production en aluminium Aliplast et l’autre au Luxembourg spécialisé dans la production aluminium et PVC Schüco."

Désormais, l’ensemble de l’assemblage de la gamme aluminium du groupe sera assuré à Suarlée. Les activités du site gembloutois, implanté sur quelque 1500 m,seront déménagées durant la période estivale, à l’occasion des congés du bâtiment. "Pour nous, la création de cette usine performante s’inscrit dans notre démarche de production qualitative et de proximité, avec des acteurs locaux. Nous ne faisons pas que livrer des menuiseries, nous assurons aussi une série de services" , poursuit Patrick de Briey, tout en précisant que Wako collabore avec 400 menuisiers-conseils en Wallonie.

Hub logistique

Autre atout de cette localisation à proximité des grands axes: le site namurois deviendra un hub logistique pour l’ensemble du groupe qui réalise plus de 90% de son chiffre d’affaires en Belgique. "Nous pourrons de cette façon optimiser nos transports" , glisse encore le CEO. Une manière supplémentaire pour l’entreprise de réduire ses émissions de CO2,conformément à sa politique environnementale (lire par ailleurs.)

Surtout, ce nouveau site de production offre à Wako l’opportunité de tripler sa production et anticiper au mieux la demande à venir. Et pour cause, en dépit du contexte actuel, marqué par des difficultés d’approvisionnement et une hausse du coût des matières premières, le secteur, poussé par les objectifs environnementaux européens et régionaux est promis à un bel avenir. Wako l’a d’ailleurs bien compris. À Suarlée, le site de production pourra accueillir ponctuellement des clients privés et ainsi contribuer à la quête de notoriété du groupe aujourd’hui principalement connue des professionnels. De plus, une option a déjà été prise sur un terrain voisin en vue d’une future extension.

30 engagements

À plus court terme, la croissance de l’entreprise, comptant déjà 250 collaborateurs, passera par le recrutement d’une trentaine de personnes.

Des opérateurs de production, des encodeurs ou encore des deviseurs sont recherchés. Ils seront formés en entreprise. Le chantier n’en reste pas moins ardu quand on sait la pénurie de main-d’œuvre à laquelle doivent faire face nombre d’entreprises. À ce sujet. Patrick de Briey l’affirme, « les mentalités et les attentes ont changé. Il est nécessaire de réinventer la manière de recruter ».