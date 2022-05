Le tribunal correctionnel a prononcé jeudi des peines de 21 mois, un an et 4 mois de prison assorties d’un sursis de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée à l’encontre de trois prévenus coupables d’avoir vendu de la cocaïne, d’avoir détenu des armes et d’être en séjour illégal sur le territoire belge.