Comme leur quartier du Pont de Bois, à Berzée, compte déjà quelques gîtes et chambres d’hôtes et qu’ils trouvent que leur village ne manque pas de charme, ils se sont dits pourquoi pas nous?

"Notre objectif était d’aménager un hébergement touristique dans notre grand jardin mais pas à n’importe quel prix", déclare Daphné Minet. "Nous souhaitions qu’il respecte notre philosophie et notre engagement écologique, c’est-à-dire que son impact soit minime sur les ressources et la nature", insiste-t-elle.

"Nous avions tout d’abord pensé à une caravane et puis notre fille nous a donné l’idée de ce typique "School bus" américain. Nous nous sommes donc mis à la recherche, sur le web, d’un modèle qui serait en vente et nous sommes tombés sur celui d’un photographe français qui avait projeté d’y aménager son logement et son studio photo dans le but de parcourir le Panama", raconte Daphné Minet.

Malheureusement, le covid est passé par là et le rêve du photographe s’est envolé. Il a donc mis en vente le "School bus" qui se trouve, à présent, dans le jardin de Daphné Minet, à Berzée.

Jusqu’en 2017

Ce bus, typiquement américain, a transporté des écoliers jusqu’en 2017 sur les routes de Pennsylvanie, à quelque 6000 km de Berzée!

Il a ensuite traversé l’Atlantique pour arriver chez le photographe français à Orléans où Daphné Minet et son mari sont allés le chercher l’an dernier.

Un an pour l’aménager

"Nous avons mis une année pour l’aménager en un hébergement touristique insolite et unique en Belgique. Sur ses onze mètres de long, il comprend un salon, une cuisine, une chambre et une salle de bains! Mis à part les draps et la baignoire, tout ce qui équipe le bus a été acheté d’occasion", insiste Daphné.

"Nous avons passé beaucoup de temps à réfectionner toute l’isolation des fenêtres et nous avons mis un point d’honneur à conserver le maximum d’éléments d’origine; comme les lampes qui sont actionnées depuis le poste de conduite qui est intact", poursuit-elle.

Le chauffage est alimenté par une pompe à chaleur reliée aux panneaux photovoltaïques de la maison familiale.

Le bus est équipé de toilettes sèches et des bacs de tri à déchets sont la disposition des hôtes. Les premiers touristes sont venus de Profondeville le week-end dernier et les réservations, pour passer une nuit insolite, dans ce "School bus", commencent doucement à affluer.

À défaut de disposer de grandes attractions, Walcourt commence tout de même à proposer une large gamme d’hébergements touristiques dont certains sont pour le moins insolites.

Pour les réservations, on peut former le 0455/11 25 83 ou réserver en ligne via le site " theschoolbus.be " ou la page Facebook du même nom .