Retour d’un distributeur à Anhée: «Ça me tenait à cœur de ramener le cash auprès des villageois»

En 2020, l’Assessois qui réside à Warnant avait été contraint de fermer l’agence ING d’Anhée, qu’il dirigeait, pour une " question de rationalisation des bâtiments . Car à Anhée, ING était locataire ", précise le financier. Ce qui avait en cascade entraîné la disparition du dernier distributeur de la localité. Il "répareson erreur", si on peut dire.

Les machines seront situées au numéro 7 de la chaussée de Dinant, juste à côté du lavoir, là où se trouvait auparavant une épicerie de produits italiens (à quelques centaines de mètres de l’ancienne agence ING). " Je suis passé un jour devant et j’ai vu que le bâtiment était à vendre. Je me suis dit que c’était l’endroit idéal car l’immeuble se situe le long d’une route à grande fréquence et il y a du parking. Je me suis mis en contact avec les vendeurs et avec la société Batopin pour savoir si quelque chose pouvait se mettre en place ." Il ajoute: " En tant qu’acteur bancaire, ça me tenait à cœur de ramener le cash auprès des villageois. En tant que citoyen, ça m’avait fait un pincement au cœur de fermer le distributeur à Anhée à l’époque, à la demande d’ING, mais avec mon accord malgré tout ." Et de confier: " Fermer une agence bancaire, c’est une décision anti-commerciale mais nécessaire au niveau économique ."

Bail signé

Le bail a été signé récemment. Les techniciens de chez Batopin sont déjà passés pour reconnaître les lieux. C’est du concret donc. " J’ai un accord de principe de Batopin pour l’installation , précise Olivier Hanoul. On ouvrira en fin d’année au plus tard.Les gens pourront venir chercher leurs dringuelles de nouvel an à la machine ", sourit-il.

Seule inconnue pour le banquier anhétois: ce qu’il fera de l’espace non-occupé au rez-de-chaussée qu’il a acquis. " Ce n’est pas rentable avec Batopin seul. Ils occuperont la plus belle surface, celle à rue, en façade. Soit, 24m2 sur les 100m2 de surface. Pour le reste, il faut que je trouve une collocation. Il ne peut par contre pas y avoir d’Horeca ." Ce qu’il trouverait top? Attirer une profession libérale qui, grâce au passage dans le point de retrait de cash, aurait de la visibilité. Il songe aussi à installer des bornes rapides de recharge pour véhicules électriques devant le bâtiment.

Cet investissement au cœur d’Anhée, il le voit comme un " pari. Mais j’avais envie de faire ça pour ma région ", termine-t-il.