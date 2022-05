Namur: Sharko et Ozark Henry en apothéose de 12 h de rock au Verdur

Même s’il faudra malgré tout réserver pour des raisons de sécurité (lire ci-dessous), l’équipe a décidé de rassasier les festivaliers avec une affiche riche de 15 groupes, répartis sur deux scènes. Début des hostilités à 13h pour un tour d’horloge de musique rock de haut vol.

Un groupe français parmi les Belges

La tête d’affiche de cette 35e édition du Verdur est bicéphale et devrait ravir ceux qui étaient ados à l’aube des années 2000: d’un côté, on retrouve Ozark Henry, auteur, compositeur et producteur dont la renommée n’est plus à faire, et Sharko, icône du renouveau de la scène rock belge, au même titre que Girls in Hawaï, Ghinzu ou Venus, il y a plus de 20 ans. « Sharko prépare un album vraiment très rock, commente MichelDegueldre. Un répertoire idéal pour le Verdur. J’ai pris l’habitude d’écouter les trois premières chansons qu’il a diffusées dans ma voiture. Et j’ai tendance à mettre ça très fort » , prévient l’organisateur.

Les deux artistes chaufferont les planches pour Alex Germys qui se produira en clôture sur la grande scène, tandis que les Namurois de Cellar Twins, actifs sur la scène du rock dur, feront retentir les dernières notes depuis le second podium installé au pied du château de Namur. "Il y aura moyen de voir tous les groupes, rassure Michel Degueldre en réponse à ceux qui se demandent s’il sera possible de ne rien manquer de ce marathon musical. Les deux scènes fonctionnent en alternance avec cinq minutes de battement entre chaque groupe. Tout juste le temps de voyager de l’une à l’autre" .

Parmi les artistes programmés (voir encadré pour l’affiche complète), citons encore Thomas Frank Hopper, figure montante de la scène belge actuelle, et Alaska Gold Rush, vainqueur du concours tremplin de la Ville de Namur, jadis organisé dans le cadre duVerdur, précisément. C’était en 2014.

Le Verdur 2022 ne fera qu’une seule incursion hors frontières avec la présence de Venus VNR, une formation française qui comprend des anciens membres de Thérapie Taxi. Pour les amateurs de bon son, mélomanes ou simples curieux, il ne faudra en tout cas pas rater le taxi du Verdur le 25 juin.

Verdur et Solidarités: la dernière au théâtre avant rénovation

C’est une rénovation colossale qui s’annonce pour le théâtre de verdure et le stade des jeux, à la citadelle. Pour rappel, la Région a débloqué 12 millions€ pour rendre au lieu son lustre d’antan. Le début des travaux se précise. « Le chantier commencera au premier semestre 2023″ , confie Anne Barzin (MR), échevine en charge du Tourisme et de la citadelle.

es échéances inscrites au calendrier signifient que plus aucun événement ne pourra profiter des infrastructures à compter du premier coup de pelle. "Nous discutons avec les organisateurs afin de trouver des solutions de relocalisation" , poursuit l’échevine.

Dès 2023, les grands concerts du Verdur et des Solidarités devront dès lors se dérouler ailleurs. Vu l’emprise du festival porté par les mutualités socialistes, il est d’ores et déjà acquis qu’il sera impossible de le maintenir à la citadelle. L’organisateur du Verdur, lui, espère encore. "On aimerait pouvoir continuer sur l’esplanade, commente Michel Degueldre. Pour moi, le Verdur est indissociable de la citadelle. Cela n’aurait pas beaucoup de sens de faire ça ailleurs." L’équipe espère toutefois ne pas être éloignée de son QG emblématique trop longtemps. "Il est encore trop tôt pour estimer la durée des travaux" , indique Anne Barzin. Ceux-ci devraient cependant durer plusieurs années. Et l’échevine d’ajouter: "Les lieux sont en très mauvais état. On n’est même pas sûr que le montant estimé suffira à remettre tout dans son état d’origine." Pour rappel, aux 12 millions issus du subside, la Ville ajoutera 3 millions grâce à la Politique Intégrée des Villes (PIV). De quoi financer les aspects du chantier qui ne sont pas liés aux rénovations patrimoniales.

L’affiche complète

Sur la grande scène: Alex Germys, Ozark Henry, Sharko, Thomas Frank Hopper, Venus VNR, Annabel Lee, Alaska Gold Rush

Sur la scène située au pied du château de Namur: Cellar Twins, Virgin Prozac, Snooz, Coline et Toitoine, Arden, Kurtisz, Benni, Edwige.

Ouverture des portes dès 13h. Infos: www.verdur.be

Une pause dans la musique

Pour ceux qui voudraient s’octroyer une petite pause dans ces douze heures de musique quasiment non-stop, l’organisation prévoit des jeux en bois. Elle souligne également la présence de la Funky Feet Academy. L’école de danse namuroise disposera d’un stand et offrira des initiations aux spectateurs intéressés. Elle fera également des démonstrations sur chacune des deux scènes, entre les artistes programmés.

Annoncer sa venue pour éviter la saturation du site

Si depuis sa renaissance en 2018, le Verdur a retrouvé la gratuité qui a fait son succès, il faudra néanmoins réserver avant de rejoindre la citadelle le 25 juin prochain. Objectif: éviter que le site arrive à saturation et que cela nuise au confort des festivaliers. « C’est aussi une demande de la police, confie MichelDegueldre, organisateur de l’événement. On demandera donc aux personnes qui souhaitent venir de s’engager et de réserver en commandant en prévente des tickets boissons. »

Néanmoins, le système n’a pas vocation à tempérer les ardeurs de ceux qui décideraient en dernière minute d’assister à la série de concerts. « Si on voit qu’on a encore de la marge, on ne refusera pas les gens qui se présenteront le jour-J » , dit l’organisateur dont la volonté est de garantir un festival accessible à tous et dans les meilleures conditions possibles.