Namur: le Grand Manège désormais lancé au galop

De la folie et de l’audace, il en a fallu pour offrir au Centre de chant choral devenu CAV&MA un pied-à-terre. Liège avait son orchestre royal philharmonique, Mons son orchestre de chambre. Namur se devait de mettre en valeur son statut de capitale de chant choral. Une aventure qui remonte à plus de 30 ans et qui a pris corps grâce à l’engagement de Manu Poiré, celui par qui tout est arrivé. Une salle de répétition, situé au rez du Grand-Manège, porte désormais son nom. Celui que l’on nomme " le Pape du Chant choral " était, de l’avis de Jean-Marie Marchal, directeur du CAV&MA, " le seul dont les propos directs n’entraînaient pas de réprobation. »

Avec lui, les rencontres avec les ministres susceptibles d’appuyer financièrement les projets namurois ne s’encombraient pas de protocoles: " Au bout de deux minutes, il entrait dans le vif du sujet ."

Manu Poiré en ses murs

Désormais, son tableau préféré signé Juan Gris, une photo Belga qui l’immortalise dirigeant les chorales A Coeur Joie sur la Grand-Place de Bruxelles en 1965 et une plaque commémorative ont leur place dans la salle qui porte son nom.

Pour l’inauguration du hall, le Choeur de Chambre de Namur et une partie de Cappela Mediterranea n’ont pas hésité à exploiter chaque espace de cette salle pour en éprouver la clarté. Une " spatialisation à l’image de celle pratiquée à la basilique Saint-Marc de Venise", précise-t-on. Pas moins.

Tous les concerts sont donc de l’ordre du possible. La preuve? Du 14 juin au 11 septembre, c’est "La folie " qui est au rendez-vous de cette 58eédition du Festival musical de Namur. Ce festival sera programmé à l’Église Saint-Loup pour les musiques de chambre et le Grand-Manège pour les grandes affiches.

C’est le cas lors du concert d’ouverture sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón.: Bach Drama, deux cantates profanes inspirées de la mythologie grecque, le 14 juin (20h). À noter aussi, dans le cadre des 60 ans de Musiques nouvelles: Radio Concert , ou les coups de cœur musicaux de huit productrices et producteurs emblématiques de la RTBF (le 2 juillet). Et s’il faut parler folie, le festival a pensé à convier Carlo Gesualdo et ses Répons du samedi saint le 6 juillet, à St-Loup. Mystique, compositeur passionné et prince assassin, " il traduit avec une rare acuité les désordres de l’âme" . À découvrir.

081247060 ou festivaldenamur.be ou grandmanege.be ou nanamur.be

Un bain créatif pour les tout-petits

La volonté de l’équipe du Grand Manège d’ouvrir ses portes et sa programmation à tous les publics a toujours été d’actualité. Le 19 avril dernier, le Grand Manège accueillait les petits de 1re et 2e du maternel du lycée pour une immersion dans l’œuvre de Rameau (Zoroastre) par le biais de diverses disciplines artistiques. L’occasion d’apercevoir la partie visible d’un iceberg qui compte bien inciter le (très) jeune public à prendre un bain culturel.

Désignée coordinatrice pédagogique du Grand Manège, Marie Havaux – de par ses parcours tant artistique que professionnel – est en quelque sorte la fée qui tient la baguette dans cette aventure où les petites oreilles auront droit à la grande salle. Et ce avant de fêter leur premier anniversaire. Comme l’explique Marie Havaux, " les nouveaux parents sont souvent mis de côté quand il s’agit de culture ». C’est dans cette optique que 5 spectacles dont 4 pour les bébés et les enfants du maternel ont été programmés.

Tout est conçu pour permettre aux jeunes spectateurs, même en lange, d’intégrer un univers qui s’inspire du leur. Et ce, afin de ne pas les effrayer et leur permettre d’apprécier en toute confiance ce moment d’échanges "d’égal à égal" avec leurs parents. Parmi les propositions: Little Drop par la compagnie Murmures et chocolats (les 2, 3 et 4 octobre 2022) ou encore Picnic , une production du Théâtre Cœur de Terre (les 6, 7 et 8 novembre). À noter: dès le maternel, ce seront les instituteurs·trices qui prendront le relais.

Les plus grands n’ont pas été oubliés. Le 21 mai (pour les familles) et les 22 et 23 pour les écoles, l’Ensemble La Rêveuse sera sur la scène du Namur Concert Hall pour interpréter Le Rossignol et l’empereur de Chine d’après le conte d’Andersen. " C’est l’occasion d’associer des instruments baroques et le volet arts plastiques, commente Marie Havaux. C’est une création contemporaine avec des instruments anciens."

Le moment idéal pour les bébés et les petits d’appréhender, sans a priori et avec une oreille intacte, un univers qui pourrait leur devenir familier.