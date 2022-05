"L’année 2021 a été décevante pour tous, particulièrement pour les aînés déjà fortement isolés", regrette Bernadette Selvais, conseillère communale (PS) et secrétaire du conseil communal des aînés.

En 2021, quatre conseils en présentiel ont pu avoir lieu et un en vidéoconférence qui s’est avéré très compliqué pour les aînés. Quelques activités ont toutefois pu être organisées pour rompre l’isolement: une page Facebook a été ouverte. Trois voyages ont été organisés.

Lutter contre les déjections canines

Certains aînés étaient témoins aux élections du conseil communal des enfants. Les cours de gymnastique adaptée aux plus âgés ont eu lieu à l’extérieur au printemps et au hall omnisports de Laneffe par la suite. Les deux ateliers (Réparons ensemble et tricot) ont continué à fonctionner toute l’année. L’atelier "Réparons Ensemble" s’est réuni trois fois avec 29 bénévoles et 52 interventions effectuées.

Pour maintenir une activité extérieure, des après-midi pétanque ont été mises sur pied de juillet à octobre. Au niveau intergénérationnel, une après-midi pétanque a eu lieu avec le conseil des jeunes. Les conférences et les cours d’informatique ont été reportés.

Le conseil des enfants s’est réuni à sept reprises en 2021 et il a vu l’aboutissement de deux projets: une campagne de sensibilisation aux déjections canines et la création de boîtes à flyers dispatchées à travers l’entité. Des animations pour son renouvellement ont eu lieu dans les écoles.

De son côté, le conseil des jeunes s’est réuni neuf fois en 2021. Il a organisé Halloween à Clermont et a participé au projet européen CAPEJ (Chercher à agir pour des politiques emancipatrices avec les jeunes) et au nettoyage de printemps.