Mélinda, 13 ans, a pris son envol avec la montgolfière

« Jamais je n’oublierai ces journées ». « C’est tellement motivant pour moi qui me destine à une carrière scientifique ». « Je ne pensais pas être capable de présenter un tel projet ». Au terme du concours, les étudiants étaient on ne peut plus enthousiastes. Ils ont pu mettre en pratique leurs cours de sciences fortes, de français, de communication, de mise en page informatique… Lors de cette expérience, ils ont dû s’adapter à tous les publics présents, travailler leur confiance en eux, ouvrir leur esprit scientifique. Sans doute quelques vocations sont-elles nées. Parmi elles, Mélinda, 13 ans.