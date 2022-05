Le sanctuaire marial de Conjoux à Ciney «pastillé» mais pas classé

Patrimoine méconnu de Wallonie, comme le présente, dans une plaquette récente, d’une bonne soixantaine de pages, Bernard Van den Driessche, le sanctuaire marial de Conjoux serait-il sur la voie du classement? Peut-être. En attendant, il vient d’être pastillé par la ministre compétente, ce qui signifie sa reconnaissance comme patrimoine exceptionnel. Sans plus. Avec les regrets du Jambois, Jacques Toussaint, président de l’ASBL "Art Research Institute" et Membre de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de Wallonie, qui a fait tout ce qu’il pouvait pour mettre en valeur ce patrimoine religieux. La ministre, Valérie de Bue, lui a envoyé, fin 2021, une lettre dans laquelle elle remerciait la CMRSF (Chambre régionale des monuments et sites et fouilles) "pour le travail important fourni afin de proposer le dossier du sanctuaire de Conjoux en vue d’un éventuel classement. Mais si ce bien ne répond pas aux priorités établies, son inscription à l’inventaire régional avec pastille se justifie pleinement et constitue déjà une reconnaissance adéquate au vu de sa valeur patrimoniale. Il pourrait bénéficier d’un subside dans le cadre de la conservation et la mise en valeur du Petit patrimoine Populaire Wallon (PPPW)." Cependant, si le classement donne espoir de subsides importants, ceux qu’offre le PPPW sont très minimes. De l’ordre de 9000€ maximum. Ce ne serait plus un subside mais une aumône au vu du travail de restauration important qu’il y a à réaliser. La ministre écrit qu’elle encourage la fabrique d’église à faire la demande.