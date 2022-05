Chauffés à blanc pour réussir le concours du meilleur chauffagiste

Complexe et diversifié

Robin, 18 ans, étudie depuis trois ans le métier de chauffagiste à l’institut technique de Namur (ITN).Il apprécie particulièrement le challenge proposé ce mercredi. "En binôme, on doit faire un circuit relié à un collecteur, lui-même relié à un sèche-serviettes, lui-même relié à une chaudière. Il faut être précis, détaille le jeune étudiant. On apprend notamment les différents matériaux et techniques. Après mes études, j’aimerais d’abord travailler pour un patron et puis, à terme, me mettre à mon propre compte. C’est un métier où chaque chantier est différent, c’est assez varié." C’est d’ailleurs un des atouts mis en avant par Benoît Tasiaux: "C’est une profession où l’on touche à tout et qui n’est pas du tout monotone. Celui qui est curieux et avide d’apprendre y trouvera son bonheur, assure-t-il. À la base, j’étais fermier. J’ai quitté la ferme familiale et j’ai commencé le métier de chauffagiste avec des pieds de plomb pour nourrir ma famille. Finalement, j’y ai pris goût, j’ai découvert un monde qui m’a particulièrement plu et cela fait trente ans que j’y suis."

Le métier de chauffagiste est un des plus complexes du secteur de la construction. Il rassemble des compétences en soudure, en hydraulique, en domotique ou encore en électricité. "Comparativement à il y a une trentaine d’années, il ne s’agit plus seulement de compétences en soudure et façonnage des tuyaux. De plus, les performances du matériel ont beaucoup changé, que ce soit les chaudières ou les corps de chauffe. Avant, on avait des radiateurs tout simples mais maintenant on a des systèmes de chauffage au sol où la chape est chauffée. Ce qui est nettement plus performant qu’un système de chauffage traditionnel par exemple, estime encore Benoît Tasiaux. En dix ans, on a connu une évolution fulgurante des types de chaudières. La qualité est bien meilleure. Le chauffagiste doit ainsi constamment se recycler et se remettre en question." L’opération séduction a-t-elle bien fonctionné? L’avenir le dira. Plus de 500 postes de technicien chauffagiste sont actuellement à pourvoir.

And the winners are... c’est finalement Robin Leukemans et Yaël Mathy, le binôme du Centre Asty-Moulin Namur, qui se sont hissés à la première place du podium.Ont suivi les étudiants de l’ICET de Mouscron puis ceux de l’athénée royal Jean Rey de Couvin. Bravo à eux.