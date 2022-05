Centre culturel de Beauraing: ambiance Irish avec des «Trollschanceux»

Composé en 2017, "The lucky trolls" a mis quatre ans pour faire aboutir l’album. "On en est vraiment fiers", confie le batteur qui parle d’un disque très "pro" et accessible. "Ce n’est pas du gros métal, ni du punk rock qui arrache. Ce sont des gammes d’accords irish, des mélodies qu’on pourrait entendre dans un Irish pub, sur lesquelles on vient ajouter des instruments plus traditionnels et pas uniquement de grosses guitares punk." D’après le Beaurinois, qui joue aussi dans les groupes Radio 911 et Chump: "Ça marche bien d’autant qu’il n’y a pas beaucoup de groupes qui font ça en Belgique.C’est toujours une grosse fête au niveau du public."