Approuvé par le conseil communal en date du 22 octobre 2019, le plan de cohésion sociale (PCS) compte seize actions qui sont mises en œuvre par trois agents à mi-temps. Ces actions, collectives et individuelles, visent les droits de la santé, de l’insertion socio-professionnelle de la participation citoyenne. Le PCS coordonne les conseils communaux des enfants, des jeunes et des aînés.

Les rapports d’activités 2021 ont été présentés, récemment, au conseil communal. Que peut-on en retenir? Le déroulement des actions a été fortement perturbé, voire tout simplement annulé, à cause de la crise sanitaire. Le soutien scolaire solidaire a été suspendu en septembre 2021. Étant donné que l’administration communale travaillait à bureaux fermés, les permanences emploi et logement ne pouvaient avoir lieu que sur rendez-vous. Des panneaux ont été acquis pour la diffusion des informations (offres d’emploi, formations…).

Des annulations

Prévu en septembre 2021, le salon de l’Emploi n’a pu être organisé. Mis en place en collaboration avec l’Agence de Développement Local et le Campus provincial, les formations professionnelles qualifiantes d’auxiliaire de l’enfance et d’ambulancier en transport non urgent de patients ont connu de gros soucis également. La seconde formation est d’ailleurs toujours en cours.

Dans le domaine de la santé, une matinée de sensibilisation en matière de lutte contre le cancer du sein a tout de même pu être proposée en octobre 2021. En décembre, une balade santé a été organisée à Yves-Gomezée. Les participants ont reçu un sac de pique-nique contenant des produits du terroir à la place du petit-déjeuner, d’habitude pris ensemble dans une salle communale.

Récolte de jouets

En matière de lutte contre les violences familiales, l’accent a été mis sur la communication. Un second membre de l’équipe PCS a été formé en tant qu’agent "Proxidem" par la Ligue Alzheimer. L’opération "kit senior focus" (boîtes frigo) a été mise sur pied.

En 2021, le potager collectif a aussi eu des difficultés à fonctionner et les inondations n’ont rien arrangé. Au niveau intergénérationnel, une après-midi "pétanque" a été organisée en juin. Le PCS a participé à la récolte de jouets d’octobre avec le BEP et une donnerie virtuelle a démarré mi-novembre. Les cours d’informatique pour les aînés n’ont pu avoir lieu en 2021. Enfin, un module de formation théorique au permis de conduire a été proposé en octobre.

Covid et inondations

Dès le début du premier confinement, un call center a été mis en place pour les citoyens (071/610617). Le PCS a géré la distribution du matériel médical et il a participé à la réalisation des toutes-boîtes. Lors des inondations de juillet, un centre d’appel a été mis en place. L’équipe du PCS est allée à la rencontre des sinistrés pour leur venir en aide. Un centre de dons a été organisé et il est resté ouvert durant un mois. Si les activités prévues n’ont pu avoir lieu, elles ont été largement remplacées par celles liées au Covid et aux inondations.

Dans ses missions, le plan de cohésion sociale coordonne aussi les conseils communaux des enfants, des jeunes et des aînés. L’année 2021 a été très compliquée pour ces trois conseils.

"L’année 2021 a été décevante pour tous, particulièrement pour les aînés déjà fortement isolés", regrette Bernadette Selvais, conseillère communale (PS) et secrétaire du conseil communal des aînés.

En 2021, quatre conseils en présentiel ont pu avoir lieu et un en vidéoconférence qui s’est avéré très compliqué pour les aînés. Quelques activités ont toutefois pu être organisées pour rompre l’isolement: une page Facebook a été ouverte. Trois voyages ont été organisés.

Lutter contre les déjections canines

Certains aînés étaient témoins aux élections du conseil communal des enfants. Les cours de gymnastique adaptée aux plus âgés ont eu lieu à l’extérieur au printemps et au hall omnisports de Laneffe par la suite. Les deux ateliers (Réparons ensemble et tricot) ont continué à fonctionner toute l’année. L’atelier "Réparons Ensemble" s’est réuni trois fois avec 29 bénévoles et 52 interventions effectuées.

Pour maintenir une activité extérieure, des après-midi pétanque ont été mises sur pied de juillet à octobre. Au niveau intergénérationnel, une après-midi pétanque a eu lieu avec le conseil des jeunes. Les conférences et les cours d’informatique ont été reportés.

Le conseil des enfants s’est réuni à sept reprises en 2021 et il a vu l’aboutissement de deux projets: une campagne de sensibilisation aux déjections canines et la création de boîtes à flyers dispatchées à travers l’entité. Des animations pour son renouvellement ont eu lieu dans les écoles.

De son côté, le conseil des jeunes s’est réuni neuf fois en 2021. Il a organisé Halloween à Clermont et a participé au projet européen CAPEJ (Chercher à Agir pour des Politiques Emancipatrices avec les Jeunes) et au nettoyage de printemps.