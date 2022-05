Namur : Le frituriste conteste avoir fait travailler une personne en séjour illégal

"Mon client gère deux entités sur Namur et une autre à Ciney. Il voyage entre et n’est donc pas toujours présent. Il se fait que sa fille s’est liée d’amitié avec une personne ayant demandé le statut de réfugiée politique. Quand cette dernière débarque, elle discute avec la fille de mon client et passe parfois derrière le comptoir ", a expliqué l’avocat tout en précisant qu’à chaque fois que le frituriste était témoin d’une telle scène, il demandait à la jeune femme de repasser de l’autre côté du comptoir. "Mon client ne veut donc pas régulariser une personne qu’il n’a jamais souhaité employer."

Pour l’auditeur du travail, Jérôme Demeur, la position défendue ne tient pas. La présence de la jeune femme derrière le comptoir a pu être constatée à deux reprises par des inspecteurs, en novembre 2020 et février 2021. Lors de la dernière inspection, la jeune femme, dont le frère tenait une friterie, a indiqué venir ponctuellement depuis un mois dans l’établissement et a reconnu qu’il lui arrivait, connaissant le métier, de donner un coup de main durant le coup de feu. "Au moment de son audition, la fille de monsieur a dû appeler sa sœur, car il est impossible de tenir la friterie avec une seule personne" , a appuyé l’auditeur. Pas de doute à ses yeux, le frituriste est au courant de la situation et la laisse perdurer sans prendre les mesures qui s’imposent pour adjoindre une seconde personne au sein de l’établissement. "Il profite de ce travail et le laisse s’exécuter." L’auditeur a demandé la confirmation de la confiscation dont le montant s’élève à plus de 6000 €. Jugement le 8 juin.