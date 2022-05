Marché de l’immobilier namurois: «Les acheteurs veulent tout, tout de suite»

Erpent, Naninne et Assesse restent dans le "top" grâce à leur proximité avec l’autoroute E411 et la nationale 4. "L’avantage des biens situés le long de la vallée de la Meuse, c’est qu’ils offrent des maisons de style villas mosanes, un cadre agréable, la quiétude de la campagne, sans être loin de Namur, relève Antoine Boreux, agent immobilier qui gère exclusivement le marché namurois. Le revers de la médaille, c’est qu’ils sont plus éloignés des axes routiers stratégiques. À Bouge, Champion, Vedrin ou encore Marchovelette, l’absence de l’attrait de la Meuse est compensée par la proximité de l’E411 ou de la E42." Proche aussi des grands axes, surtout pour des personnes travaillant dans le Brabant wallon ou à Bruxelles, La Bruyère reste prisée et la plus chère, selon Century 21, qui se base sur le prix moyen des dix dernières ventes. Dans ces régions précitées, le prix d’une maison trois chambres avoisine les 300-350000 €.

À Salzinnes, Saint-Servais, Belgrade voire certains coins de Jambes (là où l’on observe une surpopulation), le prix pour une telle maison tourne plutôt autour de 240800 €. "C’est indéniablement moins cher. Entre Bouge et Saint-Servais, on va parfois avoir une différence de 25% pour le même type de maison, poursuit-il. Ces chiffres sont à nuancer toutefois puisque, pour Salzinnes par exemple, il y a des coins où la valeur d’un bien reste plus élevée comme à la citadelle. Là, la proximité de la clinique Sainte-Élisabeth est un atout décisif pour certaines personnes."

Spy bien coté

Quant à savoir si Hastière est effectivement la moins chère (ce qu’indiquait la semaine passée Statbel, l’office belge de statistique) Century 21 tempèrelà aussi: "Il y a beaucoup de domaines avec des chalets, explique Antoine Boreux. Si on recense 50 ventes et qu’il y a 25 chalets dedans, les prix sont forcément moindres. On vend aussi parfois des maisons à 400-500000 € à Hastière!" Le développement d’une entité joue aussi un rôle primordial. Century 21 l’observe notamment à Spy (Jemeppe-sur-Sambre), qui a de plus en plus la cote. "Alors que ça a toujours eu une connotation liée au Hainaut et à la Basse-Sambre, pas mal de choses se sont développées comme des commerces et autres facilités, en plus d’être proche de l’E42. Spy a ainsi pris de la valeur, ajoute-t-il. Fosses-la-Ville, souvent connotée moins sympa, avait aussi pris du galon grâce au Stock Fosses.Tout dépend de l’évolution d’un quartier, d’une région. Si une centrale nucléaire s’installe, ça perd bien sûr immédiatement de sa valeur."

Travaux vite ficelés

Autre constat avancé par notre spécialiste: "Plus qu’avant, les acheteurs veulent tout, tout de suite. Ils souhaitent une maison où ils peuvent déjà inclure les travaux dans le prêt qu’ils contractent pour les effectuer durant la première ou la deuxième année, remarque-t-il. C’est différent de l’époque de nos parents, où les travaux étaient effectués au compte-gouttes et duraient dix, quinze voire vingt ans grâce à des plus petits prêts. Désormais, on veut voir les travaux ficelés rapidement!"

Les désirs d’achat neuf ou à rénover fluctuent aussi largement. "Il y a quelques années, les gens se dirigeaient plus vers des projets neufs. Puis, ils ont bifurqué vers des maisons à rénover. Or, depuis plus d’un an, le coût des matériaux augmente fameusement et les gens y réfléchissent donc à deux fois, épingle-t-il. Si on n’est pas du métier ou que l’on n’a pas des amis ou des connaissances dans le bâtiment, ça devient compliqué. Le petit rejet des nouvelles constructions que l’on avait constaté est actuellement contrebalancé par l’onéreux coût d’une rénovation." Une tendance qui n’est pas près de fléchir, vu la flambée des prix qui se poursuit.