Florennes: des élèves de l'athénée brillent à Exp'Osons la Science

Pollution numérique

Alors que les OGM n’ont plus de secret pour Anaëlle et Maureen (3eG), c’est la pollution numérique qui a fait l’objet des recherches de la part de Camille, Lucile et Ethan (4eG). Chimène et Camille (5eG) ont établi le lien entre magie et sciences, tandis que Tessiratou, Cassandre (6eG) et Rokiba (5eG) ont étudié un instrument de musique trop peu connu: le xylophone.

Pour Inès et Elynn (5eG), les conséquences de l’alcool sur le système nerveux ont retenu toute leur attention. Lilia (5eG) a orienté ses recherches sur le thème "Tu redeviendras poussière". Enfin, la benjamine du groupe, Mélinda (1reC) a expérimenté avec brio le vol de la montgolfière.

Mais "Exp’Osons" n’est pas qu’une exposition. Le réel challenge, pour ces élèves motivés, était la participation au concours. Alors que les membres du jury, composé d’enseignants, d’étudiants en sciences ou de professionnels du monde scientifique, parcouraient les allées, le stress montait chez les jeunes.

L’apothéose de ces journées intenses a donc eu lieu le samedi 30 avril, lors de la remise des superbes prix aux élèves. L’émotion était grande puisque, sur la première marche du podium, se sont retrouvés Anaëlle et Maureen. En plus d’un premier prix, elles ont aussi raflé le prix spécial Françoise Corbiaux en santé et chimie.Mélinda s’est aussi distinguée avec un premier prix pour sa montgolfière que l’on a pu voir voler,

Ethan, Camille, Lucile ont aussi décroché un premier prix et un prix spécial sur les technologies futures et l’évolution numérique.Autre premier prix, cette fois pour Lilia avec "Tu redeviendras poussière".

Et ce n’est pas tout, Tessiratou, Cassandre, Rokiba, Inès et Elynn, quant à elles, sont reparties avec un très beau deuxième prix. Chimène et Camille n’ont pas démérité avec un troisième prix.

À noter aussi que le groupe de 4G a également brillé puisque Camille et Lucille, en immersion en anglais depuis la maternelle, ont présenté leur travail dans la langue de Shakespeare.

Outre ces cadeaux bien mérités, ces brillants élèves de l’athénée sont repartis avec des souvenirs plein la tête!