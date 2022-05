Un partenariat pour Bibliothéca

Ainsi, on peut lire dans sa dernière parution (n°2022/2 du 2e trimestre) un article de M. Michel Barbier et du collectif de Bibliotheca Floreffia consacré à la batellerie et en particulier, aux différentes péniches "l’Incrédule" de la famille Biernaux, bien connue des Floreffois. L’histoire de celle-ci débute vers le milieu du XIXe siècle avec Auguste Biernaux, marchand de charbon installé à proximité du pont de Mauditienne, en rive droite de la Sambre, qui le premier acquiert un bateau pour le transport de la marchandise. Ses descendants poursuivront ce commerce pendant plusieurs générations et c’est grâce au témoignage des époux Demany-Biernaux que cette longue histoire mouvementée a pu être patiemment reconstituée.

L’équipe de Bibliotheca Floreffia poursuit son petit bonhomme de chemin et propose actuellement 1100 articles/dossiers aux lecteurs intéressés par l’histoire et la vie des quatre villages qui constituent depuis 1977, la commune de Floreffe.

Plus de 2600 pages de textes consacrés à cette histoire locale sont également accessibles sur le site dans la rubrique Publications au travers de revues comme "Les Glanes", "Les Nouvelles Glanes", "Folio" (Floreffe), "les Témoins du Passé" (Floriffoux), "Les Cahiers Wallons" (écrivains locaux) ainsi que des monographies telles que "L’Histoire de Soye" de Louis Lessire et celle d’Henri Burton, avec Émile Pierard et Henri Lessire relatant l’histoire de Franière.

De plus, pour "Les Glanes" et "Nouvelles Glanes", un sommaire sous format Excel est disponible au téléchargement. Ce dernier reprend l’ensemble des articles publiés, les classant par thèmes. Au sein de chaque thème, le lecteur pourra retrouver le village de l’entité concerné, un descriptif succinct de l’article, l’auteur et la référence complète pour retrouver l’article.

L’équipe de Bibliotheca Floreffia, soucieuse de continuer l’enrichissement de sa documentation, invite toute personne qui détient des documents ou photos intéressants à prendre contact avec elle. Des témoignages sur le vif sont bien sûr les bienvenus

www.bibliothecafloreffia.be ou 0494 379066 ou bibliotheca@floreffe.be