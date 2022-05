Ugly Kid Joe sur une seconde scène

Gros dilemme pour les organisateurs de « Back in Namur » qui, au moment de constituer l’affiche de leur événement dédié à AC/DC, se sont rendu compte qu’un autre concert rock était programmé aux Isnes, à la même date. Celui d’Ugly Kid Joe, groupe de metal qui eut son heure de gloire dans les 90’s. Les deux équipes d’organisateurs ont choisi de faire cause commune. Le show d’Ugly Kid Joe est donc intégré à la programmation des festivités liées à AC/DC, sur un second podium déployé au pied du château de Namur. « On a préféré s’unir pour rassembler plus de monde, faire une grande fête ensemble plutôt que de diviser le public, confie Sam de Ether’Agency, en charge du concert d’Ugly Kid Joe. Si la musique n’est pas la même, elle est susceptible de plaire aux deux publics. »