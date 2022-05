Sans subsides… «car c’est bien trop lent et compliqué»

Pour la rénovation d’immeubles classés, il est possible de glaner des subsides, même si l’argent de la Région wallonne est de plus en plus compté, y compris dans ce domaine.Le propriétaire hollandais du château ferme de Falaën n’en a pas sollicité. Car la complexité administrative, dit-il, lui faisait craindre que le chantier ne dure beaucoup, beaucoup plus que trois années. En résumé, trop lent et trop compliqué.