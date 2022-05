Quid des panneaux agrivoltaïques à Barvaux-Condroz?

En date du 27 janvier, le collège communal d’Havelange, rappelons-le ( à lire ici ) , avait confirmé son soutien à la demande de permis unique relative à ce projet. Un projet original puisqu’il y associait ruches et élevage ovin. De plus, le promoteur l’a imaginé avec Gembloux Agro-Bio Tech. Il est donc allé en recours. On attend une réponse d’ici le 19 mai des ministres Borsus et Tellier. Le 15 avril, le professeur Frédéric Lebeau a adressé une lettre à la direction générale SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Un projet qui va dans le sens de l’avenir

Pour lui, ce projet est un bel objet de recherche et la mise en péril de la fonction agricole de la zone est infondée. "Les risques invoqués par le ministère de l’Agriculture relèvent plus du constat de la situation de notre agriculture à politique inchangée que d’un bouleversement résultant de l’émergence de l’agrivoltaïsme. Le projet d’Havelange propose, pour 30 ans, une agriculture biologique destinée à couvrir des besoins alimentaires locaux sans subsides de la PAC tout en produisant une électricité à bon marché à notre société apte à réduire la pression sur les prix de l’énergie et favoriser l’indépendance énergétique de nos territoires. C’est sans doute un modèle dont le secteur agricole doit se saisir dès maintenant sans crainte excessive dans le cadre de projets innovants tels que celui proposé pour en permettre une analyse objective et la construction d’un cadre favorable au secteur agricole" .

Des propos qui n’ont pas fait tilt à la Région wallonne. Ils ont été refoulés, en date du 27 avril. Pour Electravent, c’est vraiment désolant de voir une administration réagir de la sorte. On refuserait un projet qui va dans le sens de l’avenir. Le professeur Lebeau quant à lui, considère ce projet comme un projet pilote. Et il n’a apporté, localement parlant, aucune attitude négative. Que vont en dire les ministres wallons responsables?