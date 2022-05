Philippeville: la compagnie "Aux Tricornes" lance la saison touristique

La compagnie "Aux Tricornes" est spécialisée dans des reconstitutions axées sur la fin du XVIe siècle au début du XVIIe siècle. Son but est de partager son savoir historique par des expositions vivantes et interactives, de faire découvrir la culture par la vie d’un campement et de distraire le public par les arts du spectacle, par des combats et de l’humour. Fraîchement affecté à la tâche de coordination de l’office du tourisme, Guillaume Massart en était ainsi à sa seconde manifestation publique d’ampleur. La première était l’organisation du bal 1900 voici quelques mois. Outre cette compagnie historique, d’autres activités étaient programmées. Un stand de la bibliothèque communale proposait notamment ses livres en surplus, en vue du prochain déménagement.

Parmi les événements prévus cette année, citons la mise à l’honneur de l’époque de Napoléon, lors du week-end spécial du 8 au 10 juillet. Quant au balisage des balades touristiques, attendu depuis des années, il devrait enfin être officialisé d’ici quelques mois. Ce sont 200 km qui seront destinés à compléter le maillage entre les différents villages de l’entité, afin de favoriser la mobilité douce.