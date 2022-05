Onno, le châtelain de Falaën, invite tout le village

Certitude: pour les réjouissances de la mi-juin, un cirque montera un chapiteau dans la propriété. Il y aura deux représentations, gratuites, chacune pouvant accueillir 250 personnes, essentiellement des enfants. Les modalités de réservation sont à l’analyse. Le contrat avec le cirque vient d’être signé.

Le grand public pourra parallèlement boire une bière et manger un bout dans la propriété. Pour cet aspect, on verra comment procéder.Onno parle d’offrir un verre avec les suivants payants, José évoque des mets à prix très démocratiques. Le but est de satisfaire la naturelle curiosité des habitants du coin, et de les remercier de leur accueil. "Ils sont très amicaux" , soulignent les deux Hollandais.Ces derniers vivent la moitié du temps ici, l’autre à Leiden, aux Pays-Bas. Ils l’annoncent, "plus tard" , ils comptent sans doute s’installer chez nous.

C’est d’autant plus possible qu’à 62 ans, Onno van de Stolpe vient de terminer sa carrière à la tête de la société de biotechnologie Galapagos (basée en Flandre), qu’il a fondée il y a une vingtaine d’années, et dont il a été le CEO jusqu’en avril dernier. Fin d’une vie professionnelle de très haut vol. Pour marquer le coup, la veille de la fête villageoise, le 11 juin, il organise une grande réception privée sur place.

Pour situer le niveau de ce jeune retraité, il suffit de se plonger dans la presse économique. En 2019, il a été élu "Trends managerde l’année", "après avoir conclu un accord d’un milliard de dollars " avec une société américaine, lit-on dans les archives de Trends-Tendances. C’est dire si le Hollandais tombé amoureux du château ferme de Falaën avait les moyens d’une rénovation totale de ce patrimoine classé.

La perfection… jusque dans les caves

À quoi ressemble le château ferme de Falaën après 3 ans d’un grand chantier, presque terminé?Onno van de Stolpe nous a fait les honneurs d’une longue visite des lieux, ce samedi. On peut vous dire que c’est du top de top. Premier aspect de changement visible dès qu’on accède à la propriété: le mur d’enceinte a été entièrement refait. "Une année de travail" , commente le châtelain. Les anciens hangars et étables (précédemment, ici, une ferme était exploitée) ont été démolis. À leur place, un jardin, agrandi grâce à l’achat d’une parcelle à un riverain. Et dans ce jardin, une piscine.

Tout est parfait, à l’intérieur aussi. On passe de pièce en pièce, il y en a beaucoup, chaque détail y a été soigné. Idem, jusque dans les superbes caves voûtées. Il n’était pas question pour l’homme d’affaires que le moindre tuyau, câble électrique ou la moindre canalisation y soit visible. L’idée: creuser une grande tranchée à l’extérieur, y mettre tous ces "impétrants" et les faire entrer discrètement à divers endroits des sous-sols, via des puits de visite. Une citerne à gaz est également enterrée à l’extérieur de l’enceinte, elle est reliée à une seule cave où sont concentrés tous les dispositifs techniques (chauffage, eau chaude etc.)

Dans la moindre annexe au corps de logis, là où avait été coulé du béton, tout a été arraché au marteau-piqueur, les vieux pavés ont été remis au jour. Le bitume? Il est désormais lui aussi proscrit de la cour.

Du beau partout, rien que du beau. Quoi qu’il en coûte. "Il faut être un peu fou pour se lancer là-dedans" sourit Onno. Même quand on a les moyens. Son sentiment; les habitants des environs apprécient le cachet qui a été rendu au château ferme, bâti au XVIIe siècle. C’est un tout petit peu le leur, aussi.