Namur : deux tiers des commerçants opposés au piétonnier XXL

Le résultat est sans appel: 67% d’entre eux sont défavorables à l’extension XXL qui est actuellement sur la table et qui va de la gare au Grognon. Soit près de sept commerçants sur dix.

Parking, accessibilité, sécurité pointés du doigt

Une série d’arguments et de commentaires viennent nourrir le sondage. Sans surprise, les commerçants estiment que le projet aura pour effet d’éloigner leur clientèle actuelle, dont la majorité vit dans un périmètre compris entre 15 et 20 km autour de Namur.

Les commerçants soulignent aussi la nécessité de distinguer les différents types de clients, relaye l’ACN. "La clientèle “touriste d’un jour” est appréciée, mais pas au détriment des clients réguliers."

Parmi les pierres d’achoppement, on peut également pointer le stationnement: 62% estiment que l’offre en parking est actuellement insuffisante. Ils s’inquiètent de voir disparaître les places disponibles en surface et jugent les tarifs par les sociétés trop élevés.

73% plaident encore pour le maintien des bus et 50% sont contre leur remplacement par des navettes.

Enfin, un peu plus de la moitié des personnes ayant répondu pensent que le piétonnier élargi accentuera le sentiment d’insécurité en ville, une fois les commerces fermés notamment, aura pour effet de doper le phénomène de mendicité agressive et aura un impact négatif sur la propreté publique.

Pour une version réduite

Les opinions récoltées sont toutefois nuancées. Si la majorité des commerçants refusent le piétonnier extra-large, ils n’excluent pas la concrétisation d’une version plus réduite, telle que celle qui est en vigueur le samedi. Une idée envisagée par 52% des personnes sondées. La proportion en faveur d’une extension limitée à certaines périodes (le week-end, durant la période des soldes ou durant les fêtes de fin d’année, par exemple) est encore plus élevée: 55%.

Lors de la séance publique de diffusion des résultats qui s’est déroulée mardi soir, l’Association des commerçants a donc rappelé aux décideurs politiques présents la nécessité de redessiner le projet de manière plus équilibrée. Avec un argument de poids en faveur du créneau qu’elle défend: "Les commerçants représentent entre 2500 et 3000 emplois à Namur. Soit plus de 10% de travailleurs journaliers" , a martelé Étienne Dethier. Et le même d’ajouter: "On ne peut malheureusement pas partir d’une page blanche et créer Namur-la-Neuve."

L’ACN est toutefois consciente que les évolutions sont inévitables et ce, afin que Namur ne devienne "une ville has been" . L’échevine de l’attractivité urbaine, Stéphanie Scailquin (Les Engagés) confirme: "La logistique urbaine change dans toutes les villes. Il faut donc s’attendre à des changements." Elle propose à l’ACN d’entreprendre un relevé des spécificités de chaque commerce, notamment en matière de livraisons, un aspect qui est revenu à maintes reprises lors des échanges. L’échevine évoque encore la possibilité d’aller plus loin dans la coconstruction du projet.

Présent également, l’échevin des Voiries Luc Gennart (MR) s’est voulu rassurant face aux inquiétudes de certains qui accusent le collège de "mettre la charrue avant les bœufs" . "Nous sommes conscients des problèmes et des questions que cela peut soulever. Mais on n’a pas décidé d’apporter une réponse dans les 6 mois. Le piétonnier, ce n’est pas demain, c’est dans les 10 ans. Ici, on a décidé d’en définir les bases" , a-t-il dit.

Pour rappel, l’extension du piétonnier fait partie des projets que la Ville espère voir financés par les fonds européens (Feder) dont l’apport avoisinerait les 3,23 millions€, pour un coût total estimé à 3,5 millions.

La rue de l’Ange résiste

L’Association des commerçants est allée loin dans la finesse des résultats. Elle a ainsi tenu à distinguer l’opinion des restaurants et celle des bars. Les premiers sont défavorables à hauteur de 66 %, contre 58 % pour les seconds.

Autre subtilité, 72 % des commerçants situés dans l’actuel piétonnier sont contre l’élargissement. Parmi ceux implantés dans le périmètre visé par l’extension, la proportion atteint 64 %.

Enfin, c’est dans la rue des Brasseurs que l’on est le plus favorable au piétonnier XXL (47,62 %) et dans la rue de l’Ange que l’on recense le plus grand ratio d’opposants (78,85 %)