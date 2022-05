Les Olympiades à Namur, c’est comme les JO mais sans la compète (photos et vidéo)

Entre 500 et 1000 élèves sont attendus quotidiennement jusqu’à vendredi, au stade de Jambes. Pour une semaine durant laquelle les vingt-deux écoles de l’enseignement communal s’adonneront à diverses activités sportives: javelot, courses d’obstacles, lancer du disque, etc. Le tout encadré par leurs enseignants titulaires, leurs professeurs d’éducation physique et des étudiants d’Albert Jacquard qui se destinent à devenir instituteur ou institutrice en maternelle. Ce sont les Olympiades, version miniature et namuroise des Jeux Olympiques. "Ce sont les JO sans la compétition. Ce qui prime, ce sont les valeurs d’entraide, de solidarité et le dépassement de soi" , commentait Patricia Grandchamps, échevine en charge de l’enseignement communal, à quelques minutes du coup d’envoi des épreuves, mardi matin. Les Olympiades sont donc de retour pour la 27efois après avoir été mises entre parenthèses en raison de la crise sanitaire. Le sport, c’est plus que jamais la santé.