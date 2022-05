La situation financière de Bièvre devient inquiétante

Les dépenses liées au personnel sont en augmentation de 5,72% ce qui représente quelque 320000€ de plus sur les deux dernières années. Ce poste représente 33,36% des dépenses de l’exercice propre. Les dépenses de fonctionnement quant à elles représentent 27,58% des dépenses totales. Si les dépenses liées à la dette diminuent depuis deux ans, une forte augmentation est attendue dès l’an prochain. Un prêt de 3,5 millions d’euros a été contracté récemment et aura un impact non négligeable sur les années à venir. "Il faut savoir qu’un million d’euros emprunté représente environ 65000€ de charge sur l’ordinaire. Donc pour 2023, il faut s’attendre à ce que la dette augmente de plus ou moins 230000€. Cela sera difficile à budgétiser", a expliqué le receveur régional.

En termes de recettes, la Commune de Bièvre se situe au-dessus de la moyenne provinciale et régionale. Ce qui est une bonne chose. Malheureusement, elle est également au sommet en ce qui concerne les dépenses. Le taux de réalisation du budget après modifications budgétaires par rapport au compte est de 97,34% en ce qui concerne les dépenses et de 94,90% pour les recettes.

À l’extraordinaire, l’année 2021 se clôture par un mali de 3013988 €. Ce mali s’explique par le fait que certains projets n’ont pas été suffisamment financés.

Même si la situation budgétaire ordinaire se porte bien, le receveur régional tire la sonnette d’alarme pour les années à venir. Qu’en sera-t-il des prochaines ventes de bois, de la hausse des frais de personnel et de fonctionnement, de la future augmentation de la dette, des prochains investissements, de la maigreur des fonds de réserves, mais aussi de la balise d’emprunt qui sera épuisée après la prochaine modification budgétaire avec pour effet qu’aucun emprunt ne sera possible en 2023 et 2024?

David Clarinval, bourgmestre empêché, partage également cette inquiétude pour l’avenir et notamment en ce qui concerne les 3,5 millions d’emprunts réalisés en 2021. Il rappelle que la présentation du budget 2022 initialement prévue en décembre avait été reportée car les documents présentés n’étaient pas clairs. Il demande que le collège réalise un travail en profondeur en ce qui concerne les frais de personnel afin de voir d’où vient cette forte augmentation depuis deux ans. Il propose la même démarche en ce qui concerne les emprunts et les investissements. "Il faut savoir d’où viennent ces emprunts en 2021. Dans le tableau, on constate que des emprunts ont été faits en 2021 pour des travaux pourtant couverts par des assurances ou pour des travaux non réalisés en 2021. Il faut faire la clarté. Si on n’arrive pas à redresser la situation à court terme, on va vers des difficultés" .

Une donnerie alimentaire

La création d’une donnerie alimentaire figurait dans le programme d’actions du PCS (Plan de cohésion sociale) de Bièvre. Cette donnerie alimentaire sera organisée dans les locaux de l’ancienne buvette du RSFC Bièvre chaque mardi et jeudi entre 14h et 15h. Les dons alimentaires proviendront principalement du Carrefour Market de Bièvre, de l’Intermarché et du Delhaize de Gedinne.

Comme l’a expliqué le président du CPAS Thierry Léonet, cette donnerie a deux objectifs principaux: éviter le gaspillage alimentaire et apporter un soutien aux personnes et familles dans le besoin. David Clarinval, bourgmestre empêché, insiste pour que ce service soit à finalité sociale et n’entre pas en concurrence avec les commerçants locaux. Une assistance sociale sera présente sur place à chaque fois.

Le nouveau hall sportif verra le jour

Le plan d’entreprise 2022-2026 a été présenté par Denis Montuir, directeur de la Régie communale autonome Paliseul/Bièvre qui gère les infrastructures sportives de Carlsbourg. Grâce à sa reconnaissance comme Centre sportif local, la RCA Paliseul/Bièvre pourra bénéficier d’un subside équivalant au salaire d’un temps plein et demi.

Les principales dépenses concernent les rémunérations, les charges sociales, les pensions ainsi que les énergies. Pour diminuer les coûts d’énergie, des investissements devraient être réalisés au courant de cette année. Actuellement, Bièvre dépense 19,94 € par habitant par an pour la RCA et Paliseul 20,64 €. Si le projet du nouveau hall sportif voit le jour, cela devrait coûter 6 € de plus par habitant par an pour chaque commune. Le projet du nouveau hall est estimé à 2500000€, avec 70% de subsides. Pour David Clarinval, ce montant est sous estimé et devra être réévalué. Il ne souhaite pas s’engager sur le projet sans avoir obtenu la clarté à propos de la situation financière actuelle de la commune. Finalement, comme la construction du nouveau hall ne figure pas dans le plan d’entreprise 2022-2026, celui-ci sera finalement voté à l’unanimité.