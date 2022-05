Il y a dix ans, la frayeur de tout un village à Godinne

Rapidement, une zone de sécurité d’abord de 100 mètres, puis de 500 et enfin de 800 mètres, a été établie par la police de la Haute-Meuse et le plan d’urgence provincial a été déclenché. Pendant toute la durée de l’évacuation, les pompiers placés sous les ordres du commandant Daniel Boussifet ont été sur la brèche.

On a vite appris que du disulfure de chlore 1131, un solvant très inflammable et explosif, s’échappait d’une cuve. Quelque 70000 litres. Il a fallu une prudence de sioux et de très nombreuses heures pour le vider. Des experts de Lyon, de la société produisant le produit, ont dû venir sur place.

Il y a eu beaucoup de va-et-vient pendant ces journées. Outre la police qui assurait la sécurité et les pompiers qui travaillaient d’arrache-pied, à plusieurs reprises le gouverneur de la Province Denis Mathen s’est rendu sur les lieux, ainsi que les ministres des Entreprises publiques Paul Magnette et de l’Intérieur Joëlle Milquet.

Une opération délicate

On a aussi, dès les premières minutes de l’accident, mis sur pied un centre de crise, ouvert 24 heures sur 24, géré par deux agents communaux Marc Lebrun et Valérie Jaspard. La salle des sports du Maka a été aménagée pour accueillir les habitants sans logements.

C’était difficile de vider la cuve tant que celle-ci était sur le flanc. Dans un premier temps, les experts ont estimé qu’il restait 10% de liquide dans le wagon, soit 7000 litres. Finalement, il en restait 90%. Une erreur difficilement compréhensible pour les habitants.

C’est une grue capable de soulever des poids de 500 tonnes qui, après avoir vidé le wagon, l’a dégagé pour qu’il soit conduit, à du 5 kilomètres heure, à Ronet.

Mercredi 16 mai, à 18h09, devant une salle comble, au centre de crise, le bourgmestre d’Yvoir de l’époque, Charles Pâquet annonce "T out est dégagé, vous pouvez rentrer chez vous." Applaudissements, émotions et larmes. Après 126 heures et 24 minutes, le cauchemar prenait fin.