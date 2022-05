Des ateliers cuisine pour tous

Quentin, par exemple, ancien ardoisier-zingueur, est en invalidité depuis un malencontreux accident qui l’a fait chuter d’un toit il y a 3 ans. S’il se rend aux ateliers cuisine, c’est avant tout "pour s’occuper un peu" , dit-il. Pendant trois heures par semaine, il est aussi bénévole à la Croix-Rouge de Beauraing. Pour lui et les autres, ces animations sont une bouffée d’oxygène. "Ca me permet de sortir de chez moi" , confirme Allan, jeune demandeur d’emploi, en train de couper les légumes un peu plus loin.

"Ces ateliers permettent de faire émerger les savoir-faire de chacun.Ça valorise les personnes dans leur rôle de citoyen. Elles reprennent confiance en elles" , relève Lorène Schmitt, infirmière en santé communautaire à la maison médicale d’Houyet. C’est elle qui se charge de coordonner l’équipe du jour.

Apprendre à bien manger

"Je leur apprends des notions de diététique et au passage j’enseigne la cuisine" , résume la jeune femme. À côté d’elle, Allan cuisine pour la première fois des chicons. "Je n’aime pas trop ça" , avoue-t-il. "Peut-être qu’avec cette recette, tu aimeras. Avec les pommes ça donne super-bien" , répond-elle. Au terme de l’atelier et après avoir dégusté leur plat, les participants repartent avec la recette chez eux pour la reproduire. Ceux qui ne peuvent venir à l’atelier n’hésitent d’ailleurs pas à contacter Lorène pour obtenir ses recettes.

Si pour l’instant la cheffe d’équipe se fournit au supermarché, à terme elle souhaiterait collaborer avec des acteurs locaux tels que le maraîcher du village "Les jardins d’Ame-Hour" et promouvoir davantage les fruits et légumes de saison. L’atelier cuisine a encore de beaux jours devant lui et espère fédérer davantage de Houyetois dans les prochains mois.